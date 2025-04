The Hill: China trimite soldați în Ucraina ca să se pregătească pentru o invazie a Taiwanului

Doi oficiali americani actuali, care au vorbit sub protecția anonimatului, confirmă că numărul acestora depășește o sută. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a estimat numărul la 155. Forțele sale au capturat recent doi dintre acești soldați. Reuters relatează că guvernul american consideră că acești soldați sunt mercenari și aparent nu au o „legătură directă” cu guvernul chinez. Indiferent dacă această opinie este corectă sau nu, Washingtonul și alte guverne ar trebui să impună costuri severe Chinei pentru că a permis cetățenilor săi să ia parte la luptele împotriva Ucrainei. Pentru început, regimul chinez trimite de fapt soldați în acea țară din Europa de Est. Reuters informează că „ofițeri militari chinezi, cu aprobarea Beijingului, au efectuat vizite aproape de liniile frontului din Rusia pentru a extrage lecții și tactici din război.” Citește și Tineri luați cu forța de mascați din sălile de fitness și duși la război. Putin intensifică recrutările. VIDEO Fostul oficial occidental de informații a declarat agenției de știri că acești ofițeri „se află cu siguranță acolo cu aprobarea autorităților.” „Partidul Comunist chinez dorește cu ardoare o experiență directă de pe câmpul de luptă din Ucraina pentru a-și pregăti Armata de Eliberare a Poporului pentru războaiele viitoare,” a declarat Richard Fisher, de la International Assessment and Strategy Center din Washington D.C., la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit The Hill. „Pentru PLA, câmpul de luptă din Ucraina oferă cea mai vividă și brutală evoluție a confruntării revoluționare dintre armele autonome și sistemele de apărare electronică”, a adăugat el. „Dacă PLA reușește să înțeleagă și să extindă lecțiile de pe câmpul de luptă din Ucraina, își poate spori considerabil șansele de a obține o victorie rapidă de tip blitzkrieg în Taiwan,” spune Fisher. Este, de asemenea, probabil ca ofițerii chinezi să facă mai mult decât să observe și să transmită informații înapoi în China. S-ar putea să ofere și sfaturi omologilor lor ruși. China, până la urmă, a susținut efortul de război al Rusiei încă de la început. China aproape sigur a dat undă verde invaziei prin declarația comună de 5.300 de cuvinte semnată de Xi Jinping și Vladimir Putin la Beijing, pe 4 februarie 2022, cu doar 20 de zile înainte de atacul Rusiei. Putin ar fi putut invada mai devreme, dar aparent a respectat dorințele Chinei și a așteptat finalul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing pentru a lovi fosta republică sovietică. Pe durata războiului, China l-a susținut aproape total pe Putin. De exemplu, Beijingul a cumpărat petrol rusesc sancționat de Regatul Unit, SUA și Uniunea Europeană, a deschis sistemele sale financiare și bancare instituțiilor rusești sancționate, a oferit sprijin militar, diplomatic și de propagandă și a vândut produse cu dublă utilizare și, potrivit unor surse, chiar și arme. Având în vedere sprijinul acordat de Beijing atât Moscovei, cât și Phenianului, este puțin probabil ca Coreea de Nord să fi intrat în război de partea Rusiei fără aprobarea Chinei. În ceea ce privește mercenarii, Beijingul probabil a știut și a aprobat participarea lor la război. „Este puțin probabil ca acești soldați să fi fost lăsați să călătorească în Rusia fără consimțământul deplin al regimului lui Xi,” a declarat Charles Burton, de la think tank-ul Sinopsis. „Xi conduce un stat aproape complet supravegheat și acordă o atenție specială interacțiunilor cetățenilor săi cu parteneri apropiați precum Rusia,” a spus Burton, fost diplomat canadian staționat la Beijing. „Câteva sute de bărbați chinezi de vârstă militară care părăsesc țara pentru a lupta într-un război străin este cu siguranță ceva ce Beijingul ar observa.” De exemplu, este aproape sigur că agenți ai Ministerului Securității Statului monitorizează cererile de viză pentru Rusia. Prezența soldaților chinezi în Ucraina amintește de „Voluntarii Poporului Chinez” care au mers să lupte împotriva trupelor ONU în Coreea, începând cu 1950. „Trimiterea de către China a unui prim mic grup pentru a se alătura rușilor este în concordanță cu strategia comunistă chineză de a crea inițial negare plauzibilă și apoi un strat de legitimitate pentru o acumulare treptată a forțelor în prima linie,” spune Burton. „Acest lucru va fi aproape sigur însoțit de introducerea treptată a armamentului ofensiv sofisticat chinez,” a adăugat el. Burton este de asemenea îngrijorat că Rusia, datorită datoriilor față de China pentru sprijinul din Ucraina, nu va putea refuza atunci când China va cere ca Moscova să trimită forțe pentru a o ajuta să invadeze Taiwanul sau un alt vecin. Militarii chinezi și ruși organizează regulat exerciții comune în Asia de Est. Prin urmare, Pentagonul ar trebui să presupună că aceste două puteri, alături de Coreea de Nord, vor lupta împreună în următorul război. Așadar, China probabil vede un mare avantaj în faptul că trupe chineze, chiar dacă sunt doar mercenari, luptă în Ucraina. SUA și alte țări nu au impus aproape niciun cost Chinei pentru sprijinul extins acordat efortului de război al Rusiei. Prin urmare, nu ar trebui să fim surprinși că Beijingul consideră acum că poate, fără consecințe, să trimită soldați să lupte în Europa.

