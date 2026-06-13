Cei care și-au părăsit locuințele, sunt cazați temporar și primesc sprijin din partea autorităților și a organizațiilor comunitare.

Pe de altă parte, poliția din Irlanda de Nord a început să facă publice imagini cu vandalii. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional.

Câteva locuințe din nordul orașului Belfast au fost din nou ținta atacurilor. Alexandra stă de 11 ani acolo, însă mărturisește că, la fel ca mulți alți români, acum trăiește cu frică și s-a baricadat mai ales de când casa vecinilor ei musulmani, a fost incendiată.

Alexandra, româncă stabilită în Belfast: „Nu se mai întâmplă ca și zilele trecute, când au atacat în grupuri, acum atacă în spatele casei o persoană mascată. Stăm cu draperiile trase. E în mare parte întuneric în casă ca să nu-și dea nimeni seama că ar locui cineva aici. Am stat cu teamă cu spaimă, toată noaptea, n-am dormit deloc. Noi am spus că mai așteptăm să vedem ce se întâmplă în weekend. Dacă lucrurile vor degenera cu siguranță, vom pleca și noi că altă soluție nu avem”.

De teamă că li s-ar putea întâmpla ceva rău, unii români vin spre casă de pe aeroportul din Dublin, alții pornesc la drum cu mașinile personale ori caută refugiu la rude sau prieteni.

Român stabilit în Londra: „În ultimele două zile sunt apelat de cei care locuiesc în Belfast și se interesează despre posibilități de a se realoca în Londra, pentru că lucrurile sunt foarte complicate. Vorbim de familii cu copii cu tot, oamenii sunt într-un impas foarte mare și nu știu în ce direcție să o apuce. Marea majoritate vor să se mute în Anglia pentru că ei au și rezidență aici, mare parte dintre ei”.

De la izbucnirea violențelor, peste 100 de conaționali au cerut ajutorul Asociației Comunitatea Românească Interculturală din Belfast.

Mălina Vîrtejanu, președinta asociației, consul onorific al României în Irlanda de Nord: „Unii dintre ei ne-au sunat după ce au ajuns prin grija poliției ori în hotelul unde au fost duși de către poliție să fie în siguranță. Le trimitem mâncare acolo unde sunt, dacă le-au fost atacate doar mașinile și nu au putut ieși din casă de teamă, nu și-au mai trimis copiii la școală, le-am trimis pachete cu mâncare”.

Corespondent PRO TV: „Ministerul Afacerilor Externe a transmis că, prin intermediul consulatelor, 41 de cetățeni români au primit ajutor, printre care 17 minori. Unii dintre ei au sunat ca să ceară ajutor să plece în siguranță din case, însoțiți de oamenii legii. Alții, în schimb, au anunțat că le-au fost incendiate locuințele, mașinile, ori sediile firmelor pe care le dețin”.

Poliția din Irlanda de Nord a anunțat că 150 de agenți din alte regiuni ale Marii Britanii au fost trimiși în sprijinul forțelor locale.

Ryan Henderson, asistent șef de poliție Ryan Henderson, Poliția din Irlanda de Nord: „Am lansat operațiunea de identificare publică a suspecților. În spatele meu puteți vedea primele două imagini cu persoane pe care dorim să le audiem în legătură cu aceste incidente. Vor fi publicate și alte fotografii pe măsură ce detectivii noștri continuă să lucreze pentru identificarea celor responsabili și aducerea lor în fața justiției”.

16 indivizi bănuiți că au provocat violențe au fost arestați. Între timp, sudanezul de la care au început mișcările de stradă a ajuns în fața instanței și este acuzat de tentativă de omor.