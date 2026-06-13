Forțele de ordine sunt deja cunoscute pentru operațiuni sub acoperire în costume spectaculoase – de la supereroi și până la... capibara.

De această dată, ofițerii au mers și mai departe. S-au deghizat în mascotele Cupei Mondiale 2026, în timpul unei razii împotriva unui presupus traficant de droguri.

Suspectul, fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru distribuție de substanțe interzise, era descris de poliție drept un fan înrăit al fotbalului.

De aceea, agenții au folosit mascotele Maple, Zayu și Clutch – reprezentantele Canadei, Mexicului și Statelor Unite – pentru a nu ridica... suspiciuni.