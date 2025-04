Teroriștii Hamas au publicat un video cu un ostatic israelian răpit pe 7 octombrie 2023. Cum apare acesta | VIDEO

Ostaticul vorbeşte către cameră. Gesticulând, el critică guvernul israelian pentru că nu a obţinut încă eliberarea sa.

Videoclipul, difuzat de Brigăzile Ezzedine al-Qassam, durează puţin peste trei minute şi îl arată pe bărbat stând într-o cameră strâmtă.

AFP nu a fost în măsură să verifice autenticitatea sau data înregistrării. Vorbind în faţa camerei, ostaticul a declarat că doreşte să se întoarcă acasă pentru a celebra sărbătorile. Israelul sărbătoreşte Paştele evreiesc, care comemorează eliberarea poporului evreu din sclavia din Egipt.

Hamas releases a new video of the Israeli hostage, who holds American citizenship, "Idan Alexander" pic.twitter.com/3hQs4j2mRs