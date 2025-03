Donald Trump, ultim avertisment către Hamas: „Dacă ţineţi ostatici, sunteţi morţi”

Avertismentul vine în aceeaşi zi în care Washingtonul a confirmat că a avut contacte directe cu mişcarea islamistă palestiniană, pe care o clasifică drept grupare teroristă, relatează AFP.

„Pentru poporul din Gaza: Vă aşteaptă un viitor frumos, dar nu şi dacă ţineţi ostatici. Dacă o faceţi, sunteţi MORŢI! Luaţi o decizie INTELIGENTĂ. ELIBERAŢI OSTATICII ACUM SAU VA FI IADUL CÂND O SĂ PLĂTIŢI MAI TÂRZIU!”, a ameninţat preşedintele american într-un mesaj pe reţeaua sa socială Truth Social.

El a mai spus că va trimite Israelului „tot ce are nevoie pentru a termina treaba” în Gaza şi a cerut ca Hamas „să elibereze toţi ostaticii acum, nu mai târziu”, inclusiv rămăşiţele ostaticilor morţi. Altfel, „va fi sfârşitul pentru voi”, transmite Trump membrilor Hamas.

„Niciun membru al Hamas nu va fi în siguranţă, dacă nu faceţi ceea ce spun”, a ameninţat Trump într-un moment în care armistiţiul din Fâşia Gaza pare să se clatine. „Acum este momentul să părăsiţi Gaza, cât încă mai puteţi”, a adăugat el, adresându-se liderilor mişcării islamiste palestiniene.

"'Shalom Hamas' means Hello and Goodbye - You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe