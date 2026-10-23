Descoperirea a stârnit speculații potrivit cărora un cutremur puternic ar putea lovi în curând regiunea, cunoscută pentru activitatea seismică intensă, potrivit Daily Mail.

Denumit în folclorul japonez „peștele Apocalipsei”, peștele-vâslă uriaș a fost descoperit marți pe o plajă din Mejillones, în nordul statului Chile.

Această creatură marină, asemănătoare unui șarpe de mare și observată extrem de rar de oameni, apare în legendele asiatice încă din anii 1600. De-a lungul timpului, aparițiile sale au fost interpretate drept avertismente transmise de zeități mitologice.

Deși oamenii de știință nu au identificat nicio legătură semnificativă între apariția acestor pești și dezastrele naturale, mulți oameni au asociat prezența lor pe plaje cu producerea unor cutremure devastatoare sau tsunamiuri, care ar fi avut loc la câteva săptămâni sau luni după aceea.

Cea mai recentă apariție a unui „pește al Apocalipsei” vine în contextul unei serii de cutremure puternice în America de Sud și în regiunea Caraibelor. Aceste evenimente au alimentat temerile că următorul cutremur major ar putea lovi Chile sau chiar vulnerabila coastă de vest a Statelor Unite.

„Nu este un semn bun”, a comentat o persoană.

„Urmează un cutremur în nord”, a susținut un alt utilizator.

Chiar și geofizicianul Stefan Burns, care a prezis că un cutremur major ar putea lovi coasta Californiei până în 2030, a reacționat la această descoperire, afirmând: „Iată că se întâmplă din nou”.

Alte apariții ale „peștelui Apocalipsei”, urmate de cutremure și activitate vulcanică

Cel puțin alte două apariții ale unor astfel de pești au fost raportate în 2026, iar fiecare dintre ele a fost urmată, după doar câteva zile, de cutremure sau erupții vulcanice.

Pe 25 august, un pește-vâslă mort a fost adus de valuri pe o plajă din Indonezia, pe coasta de sud-est a insulei Komodo.

Doar șase zile mai târziu, șase vulcani au erupt sau au prezentat semne de activitate eruptivă în diferite zone ale Indoneziei, în același timp.

La începutul lunii octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a lovit, de asemenea, aceeași regiune. Niciunul dintre aceste evenimente nu s-a soldat cu victime sau răniți, potrivit relatării.

La sfârșitul lunii februarie, doi turiști americani au avut parte de o întâlnire considerată de unii drept o șansă de „una la un miliard”, după ce doi pești-vâslă vii au ajuns pe o plajă din Cabo San Lucas, în Mexic.

Observarea a doi astfel de pești în același timp este considerată un eveniment extrem de rar, deoarece specia trăiește în adâncurile oceanului, de regulă la peste 900 de metri sub suprafața apei, în așa-numita „zonă crepusculară” — una dintre cele mai puțin explorate regiuni ale planetei.

După această descoperire neobișnuită, pe 23 martie a fost detectat un cutremur cu magnitudinea de 4,1 la mai puțin de 24 de kilometri de Cabo San Lucas. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale majore.

Ulterior, regiunea a fost afectată de mai multe uragane, inclusiv Polo, Simon și Rachel, în lunile septembrie și octombrie. Acestea au provocat inundații, alunecări de teren și pierderi de vieți omenești de-a lungul coastei Pacificului.

În Chile, ultimul cutremur major menționat în articol s-a produs pe 10 octombrie 2025, în urmă cu puțin peste un an. Un seism cu magnitudinea de 7,6 a lovit Pasajul Drake, la sud de țară, declanșând alerte de tsunami de-a lungul coastelor Americii de Sud și Antarcticii.

„Cutremurul vine!”, a scris un comentator după ce Centrul de Cercetare a Faunei Marine și de Observare a Cetaceelor din Chile a anunțat marți descoperirea pe rețelele sociale.

În ciuda coincidențelor temporale dintre apariția acestor creaturi marine pe plaje și producerea unor dezastre naturale, un studiu din 2019 nu a identificat nicio legătură reală între cele două fenomene.

O echipă de cercetători de la Universitatea Tokai din Japonia a analizat 336 de relatări privind apariția unor pești de adâncime și 221 de cutremure cu magnitudinea mai mare de 6,0 produse în Japonia între anii 1928 și 2011.

Rezultatele, publicate în Bulletin of the Seismological Society of America, nu au evidențiat o legătură semnificativă din punct de vedere statistic între apariția „peștilor Apocalipsei” și dezastrele naturale. Cercetătorii au descris acest mit drept o „corelație iluzorie”, nu un semnal de avertizare fiabil.

În Statele Unite, un studiu publicat în 2018 în Bulletin of the Southern California Academy of Sciences a identificat doar 19 cazuri de eșuare sau observare a peștilor-vâslă de-a lungul coastei Californiei într-un interval de aproximativ un secol.

Deși oamenii de știință susțin că nu există nicio legătură între apariția acestor pești și producerea unui viitor cutremur pe coasta Americii de Sud, Chile se află de-a lungul uneia dintre cele mai active limite tectonice din lume, capabilă să genereze seisme de o magnitudine extrem de mare.

Placa oceanică Nazca alunecă treptat sub placa sud-americană, un proces care contribuie la formarea Munților Anzi, alimentează activitatea vulcanică și acumulează cantități uriașe de tensiune de-a lungul zonei de contact dintre cele două plăci tectonice.