Teoria conspirației: Elicopterul în care era Ebrahim Raisi, doborât de o armă laser din spațiu. De ce este imposibil așa ceva

Tehnologia laserului avansează rapid în industria militară, iar țări precum SUA, China, Marea Britanie și Israel au raportat evoluții semnificative în domeniul armelor laser care pot încălzi, perturba sau arde ținte aeriene, cum ar fi dronele și rachetele de croazieră, de la zeci de kilometri distanță, scrie Deutsche Welle.

Între timp, internetul este inundat de afirmații dubioase despre cele mai recente arme laser amplasate în spațiu, inclusiv afirmații legate de accidentul de elicopter care l-a ucis pe președintele iranian Ebrahim Raisi.

Există însă lasere spațiale capabile să doboare un elicopter?

Afirmație: „Elicopterul în care se afla președintele Iranului a fost lovit, evident, din cer de un laser spațial!”- a scris un utilizator pe platforma X, fosta Twitter.

O imagine arată elicopterul în care s-ar fi prăbușit președintelui Iranului, Ebrahim Raisi. Postarea de pe X are peste 30 de milioane de vizualizări la momentul publicării acestui articol.

Verificarea faptelor de către DW: FALS.

O armă laser capabilă să doboare din spațiu un elicopter nu există. Dacă ar fi făcut-o, am ști deja despre asta, deoarece ar fi prea mare pentru a fi ascunsă, potrivit dr. Iain Boyd, profesor de științe de inginerie aerospațială și director al Centrului pentru Inițiative de Securitate Națională din Colorado, SUA.

„Pentru a deteriora critic din spațiu un vehicul care zboară relativ aproape de sol, folosind energie direcționată, cum ar fi un laser sau o armă cu microunde, ar fi nevoie de o armă enormă în spațiu, mult mai mare decât Stația Spațială Internațională”, a spus Boyd pentru DW.

O armă spațială uriașă care se mișcă în spațiu cu 28.000 km/h lovește un elicopter la sol: imposibil

Chiar dacă ar exista o astfel de armă, manevrarea ei cu precizie din spațiu pentru a lovi o țintă la sol ar fi extrem de dificilă.

„Un laser trebuie să-și mențină concentrarea pe un singur loc timp de câteva secunde pentru a provoca orice daune. Având în vedere că nava spațială se mișcă cu 28.800 de kilometri pe oră și elicopterul se află, de asemenea, în mișcare, acest lucru ar fi aproape imposibil”, a spus Boyd.

În plus, razele laser se degradează pe distanțe lungi, iar factori precum umiditatea și praful pot difuza fasciculul și îi pot reduce eficacitatea.

Elicopterul care transporta îi pe președintele Raisi și ministrul iranian de externe s-a prăbușit pe un teren muntos, în mijlocul unei cețe dense, după cum arată o bază de date meteorologică. Boyd a remarcat că astfel de condiții meteorologice ar crea provocări suplimentare pentru o armă spațială.

Până acum, guvernul iranian nu a oferit niciun cauză pentru producerea accidentului. Autoritățile au spus că o delegație de rang înalt din armata iraniană va investiga incidentul și va publica ulterior un raport.

Postarea de pe X arată chiar elicopterul lui Ebrahim Raisi?

Merită întotdeauna să verificați sursa de informații pe care o găsiți online. În acest caz, contul X care a postat imaginea elicopterului a împărtășit și întrecut multe teorii ale conspirației nefondate. Câteva dintre postările pe care le-a distribuit acest cont vin deja cu note ale rețelei X care indică informații false.

Deutsche Welle

De asemenea, este ceva în neregulă cu postarea elicopterului la nivel vizual. Puteți efectua o căutare inversă a imaginilor pe site-uri web precum Google, Yandex sau TinEye. Când am făcut-o, am dat peste un site arhivat cu titlul „The Large Fantasy About Helicopter Crashes You Shouldn’t Considerate”.

Imaginea de pe site arată același elicopter care arde ca în postarea X de mai sus. În stânga sus a site-ului, puteți vedea că articolul cu această imagine a fost publicat pentru prima dată în decembrie 2023. Așa că imaginea în sine are deja cel puțin cinci luni și nu poate fi legată de accidentul de elicopter în care a murit președintele iranian Raisi.

Elicopterul în care se afla președintele Iranului nu seamănă cu cel din teoria conspirației

La o inspecție mai atentă, se observă, de asemenea, că imaginea elicopterului arată ca și cum ar fi fost manipulată. Epava nu arată realist, nici coada elicopterului sau flăcările. Se pare că elicopterul a fost decupat și lipit pe un fundal peisaj. În plus, nu ar fi fost posibil să se vadă elicopterul atât de clar în ceață densă.

Echipa de verificare a faptelor a DW a comparat fotografia elicopterului cu alte fotografii oficiale publicate de presa de stat iraniană și de alte instituții de știri ale elicopterului care îl transporta pe Raisi în timp ce decola în apropierea graniței Iran-Azerbaijan pe 19 mai, înainte de a se prăbuși. Există diferențe clare.

Dungile albastre ale elicopterului iranian nu sunt vizibile în imaginea din tweet. La fel, ar trebui să existe mai multă culoare albă. Dar în fotografia din postarea X, majoritatea elicopterului este albastru închis.

În situații de știri confuze sau conflicte, sunt distribuite multe fotografii sau videoclipuri care se presupune că arată situația actuală. Dar adesea sunt înșelătoare, arată situații mai vechi ori sunt generate sau manipulate de AI. În acest caz, poza elicopterului este veche. Și afirmația că armele laser au cauzat prăbușirea elicopterului este falsă.

