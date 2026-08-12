Reacția Rusiei a venit după ce Guvernul de la Chișinău și-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări.

Misiunea diplomatică rusă afirmă că actuala conducere a Republicii Moldova, „încurajată de coordonatorii săi externi”, a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce și mai mult contactele ruso-moldovenești, deja limitate.

„Se creează impresia clară că actuala conducere a Republicii Moldova, încurajată de coordonatorii săi externi, a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce și mai mult contactele ruso-moldovenești, deja limitate (nu din vina noastră). Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă «pentru consultări» reprezintă un nou pas pe această cale distructivă”, precizează misiunea diplomatică rusă într-un comunicat.

Moscova îndeamnă Chișinăul să se abțină de la noi măsuri de escaladare și dă asigurări că Rusia nu urmărește confruntarea cu Moldova și rămâne deschisă unui dialog constructiv, bazat pe respect reciproc, dacă va exista o voință similară și la Chișinău.

Drona care a zguduit regiunea Ștefan Vodă

Duminică, în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la circa 100 de kilometri de Chișinău, s-a produs o explozie urmată de un incendiu de vegetație. Poliția a anunțat că la fața locului au fost găsite fragmente care, preliminar, aparțin unei drone de luptă. Ulterior, Inspectoratul General al Poliției a precizat că aparatul de zbor ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, un astfel de aparat nefiind identificat anterior pe teritoriul Republicii Moldova.

Explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri, iar în unele gospodării s-au spart geamurile. Premierul Vasile Tofan a condamnat războiul din Ucraina și a declarat: „Știm cu toții cine este agresorul”.

Reacția Chișinăului

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a condamnat luni consecințele războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra securității Republicii Moldova și a anunțat rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru consultări.