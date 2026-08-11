Kievul a solicitat autorităţilor de la Chişinău un tarif redus pentru transportul de mărfuri, au declarat luni pentru Reuters surse din ambele ţări, relatează News.ro.

Exporturile din porturile ucrainene la Marea Neagră, inclusiv printr-un „coridor de securitate” care le duce în România, s-au confruntat în ultimele luni cu intensificarea atacurilor ruseşti asupra transportului maritim ucrainean şi a infrastructurii portuare.

Surse din Ucraina şi Moldova au declarat că Kievul ar dori acum să-şi transporte cerealele prin Moldova către portul românesc Constanţa, cu o reducere de 50% faţă de tariful nominal.

„În prezent, colectăm informaţii privind volumele potenţiale de la transportatorii interesaţi. Procesul de colectare a informaţiilor nu a fost încă finalizat”, a declarat pentru Reuters un înalt oficial din industria ucraineană.

O sursă din cadrul Căilor Ferate din Moldova a afirmat că Ucraina a solicitat reducerea de 50% în cadrul negocierilor. Moldova, a spus aceasta, a venit cu o contrapropunere prin care solicita Ucrainei să ofere garanţii privind volumele de cereale ucrainene care urmează să fie transportate.

„În acest moment, cele două părţi discută despre un calendar şi volumele de tranzit al cerealelor ucrainene prin R. Moldova către portul Constanţa”, a spus sursa.

Fostul şef al Căilor Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, a declarat pentru Reuters că un coridor feroviar de tranzit prin Moldova ar putea transporta 4,5 milioane de tone anual.

Estimările ucrainene indică faptul că un coridor operaţional ar putea asigura 10% din exporturile ţării. R. Moldova a asigurat deja transportul feroviar al cerealelor ucrainene în perioada 2022-2023.

Ministrul infrastructurii şi dezvoltării regionale al Moldovei, Vladimir Bolea, a vizitat luni regiunea ucraineană Odesa, situată în vecinătatea Moldovei, şi a discutat cu omologul său ucrainean, Mîkola Kalaşnîk, despre îmbunătăţirea legăturilor feroviare şi extinderea tranzitului.

Necesitatea unei rute feroviare a apărut în contextul atacurilor ruseşti asupra nodului portuar Odesa.

Atacurile rusești reduc prognoza exporturilor de cereale ale Ucrainei

Ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vîsoţki, a declarat luni pentru Reuters că ministerul a redus prognoza privind exporturile de cereale pentru sezonul 2026–27 la 38–40 de milioane de tone metrice, de la cele 43 de milioane de tone estimate anterior, din cauza atacurilor ruseşti asupra porturilor.

Analiştii de la APK-Inform au redus, de asemenea, luni prognoza privind exporturile cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone, din cauza perturbărilor la nivelul exporturilor.

Prognoza mai scăzută privind exporturile de cereale subliniază pagubele pe care atacurile le provoacă unei ţări care expediază peste 90% din exporturile sale de cereale prin porturi maritime. Produsele agricole reprezintă cea mai mare pondere din totalul exporturilor Ucrainei.

Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan a declarat luni că ţara sa nu ar trebui să piardă ocazia de a câştiga milioane de euro din veniturile de tranzit generate de încărcăturile de cereale ucrainene. El a respins sugestiile grupurilor agricole moldoveneşti potrivit cărora preţul cerealelor ucrainene ar submina preţul propriilor produse.

„Să nu căutăm duşmani acolo unde nu există”, a declarat el la televiziunea moldoveană.