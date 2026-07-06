„Oamenii vin și pleacă, dar relațiile trebuie să dăinuie”, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, pentru canalul de știri Sky TG24.

Ministrul de Externe, Antonio Tajani, a afirmat, de asemenea, că este „sigur că relațiile transatlantice depășesc cu mult comentariile individuale”. Meloni nu a răspuns personal, scrie Euronews.com.

Trump a postat fotografia fără nicio legendă, așa că nu este clar la ce se referă comentariul privind ordinul de restricție, dar tensiunile dintre Washington și Roma s-au intensificat la sfârșitul lunii iunie, când Trump a afirmat că Meloni l-ar fi „implorat” să facă o poză împreună, în încercarea de a-și crește popularitatea.

„Ea (Giorgia Meloni - n.r.) se descurcă prost în Italia în ceea ce privește popularitatea, probabil pentru că a respins Statele Unite ale Americii, o țară care iubește și protejează cu adevărat Italia, atunci când a fost vorba de a împiedica Iranul să obțină sau să dezvolte o armă nucleară (dar la fel a făcut și NATO, de altfel!)”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Reacția lui Meloni

Meloni a respins acuzația, afirmând: „Aceste atacuri constante și neprovocate sunt fără sens”.

„În ceea ce privește popularitatea mea, faptul că sunt prietena ta cu siguranță nu m-a ajutat, și nici nu depinde de relația mea cu tine”, a spus Meloni, sugerând apoi că președintele ar trebui să se concentreze mai degrabă pe propriile sale cote de popularitate.

Relațiile dintre Trump și Meloni, considerată anterior una dintre cele mai apropiate aliate ale președintelui în Europa, s-au deteriorat în ultimele luni, în urma consecințelor economice ale războiului dintre SUA și Israel în Iran și a refuzului ulterior al lui Meloni de a permite avioanelor americane cu destinația Orientul Mijlociu să utilizeze baza aeriană din Sicilia.

Cei doi s-au confruntat, de asemenea, pe tema Papei Leo al XIV-lea, Meloni apărându-l pe pontif după ce Trump l-a calificat drept „slab în fața criminalității și dezastruos în politica externă”.

„Papa este capul Bisericii Catolice, iar este corect și normal ca el să facă apel la pace și să condamne orice formă de război”, a răspuns Meloni.