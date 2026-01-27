Mesajul SUA către România: ”Holocaustul nu a început cu camere de gazare. A început cu ură tolerată și tăcere acceptată”

Reprezentanța diplomatică americană la București a transmis marți un mesaj de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, zi în care ”ne oprim pentru a cinsti memoria milioanelor de evrei și romi uciși și pentru a-i omagia pe supraviețuitori, a căror forță și demnitate continuă să ne lumineze drumul”.

”Holocaustul nu a început cu camere de gazare. A început cu ură tolerată și tăcere acceptată”, a declarat Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA în România.

Charge d’Affaires Michael Dickerson a vorbit în mesajul lui solemn despre ”angajamentul României față de educația privind Holocaustul și despre importanța esențială a păstrării memoriei”.

”Astăzi comemorăm unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria umanității. Asătzi depunem mărturie pentru cei peste 130.000 de evrei deportați din nordul Transilvaniei și pentru cei aproape 500.000 de romi și 6 milioane de evrei uciși în toată Europa. Și aducem un omagiu supraviețuitorilor, a căror putere și reziliență rămân o mărturie durabilă a spiritului uman”, a transmis diplomatul american în mesajul distribuit de Ambasada SUA la București.

”În zilele următoare, vom împărtăși mărturii ale absolvenților programelor SUA și ale educatorilor, care reflectează asupra lecțiilor istoriei, curajului supraviețuitorilor și puterii memoriei de a contribui la construirea unui viitor mai bun”, se mai arată în postarea ambasadei.

27 ianuarie - Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului

La 27 ianuarie 1945, forţele aliate au eliberat lagărul de concentrare şi de exterminare Auschwitz-Birkenau.

Rezoluţia îndeamnă toate naţiunile membre ale ONU să cinstească memoria victimelor Holocaustului şi să încurajeze dezvoltarea de programe educaţionale privind istoria Holocaustului, pentru a preveni viitoare acte de genocid. Aceasta solicită conservarea activă a siturilor Holocaustului care au servit drept lagăre de exterminare naziste, lagăre de concentrare, lagăre de muncă forţată şi închisori, potrivit https://ec.europa.eu.

