Polițiștii au demarat o anchetă și încearcă acum să dea de urma hoților.

Femeia a fost sunată de un bărbat care a pretins că este reprezentantul unei bănci și care a informat-o că o persoană încearcă să ia un credit în numele ei.

Escrocul a convins-o să vireze 48.000 de lei, chipurile pentru ca reprezentanții băncii să poată urmări banii și să prindă persoana care va retrage banii.

Victimă: „Eu să îi virez și banii pe spate au o serie și după serie o să fie marcați. Ca să poată marca banii trebuie să bag banii undeva, să îi virez și cu ajutorul banilor marcați ei o să prindă persoana care a făcut creditul pe numele meu.”

Timp de o săptămână, femeia a fost sunată zi de zi de escroci. De fiecare dată insistau să păstreze discreția până când va fi prins cel care încerca să obțină bani în numele ei.

Femeia a virat, fără să știe, banii într-un cont de monedă virtuală și abia când nu i-a mai răspuns nimeni la telefon și-a dat seama că a fost înșelată.

Victimă: „Eu trebuia să primesc banii înapoi și când am sunat să văd de ce nu mai răspunde la telefon, atunci am zis că ceva e în neregulă și am sunat la Poliție.”

Ramona Ciofu, IPJ Neamț: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Nicio instituție publică sau bancară nu vă solicită telefonic să depuneți anumite sume de bani în conturi sau la ATM-uri de criptomonedă. Nu acționați sub presiunea timpului și nu luați decizii financiare în pripă. Dacă aveți suspiciuni, întrerupeți conversația și anunțați cea mai apropiată unitate de poliție.”

Femeia împrumutase banii de la CAR și va trebui să achite ratele vreme de 5 ani.