În mai puțin de două minute, au spart geamul unui magazin și au fugit cu peste 600 de perechi de ochelari de lux, evaluate la aproximativ 150.000 de euro. Hoții s-au dat singuri de gol, folosind o mașină care era deja în vizorul poliției pentru alte infracțiuni.

Era ora patru dimineața când suspecții au atacat un magazin de optică din centrul istoric al orașului Padova. Geamul vitrinei nu a rezistat prea mult. Hoții l-au spart cu capac de canal din fontă, smuls de pe o stradă din apropiere.

Proprietarul magazinului: „Am primit un apel telefonic la 4:30 dimineața și când am văzut că era de la Verishure (firma de securitate), m-am gândit imediat... Este a douăsprezecea spargere pe care o suferim în diferitele magazine, deci să spunem că nu a fost chiar o surpriză, însă mă așteptam să fi furat mai puține lucruri. Mă gândeam că ar fi fost opriți mai devreme, pentru că mi se părea un magazin destul de protejat, dar au luat o mulțime de lucruri.”

Potrivit presei italiene, în mai puțin de un minut și jumătate, indivizii au reusit să fure peste 600 de perechi de ochelari de lux, în valoare de aproximativ 150.000 de euro.

Corespondent Știrile ProTV: „Cei patru români, cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, au fost prinși după aproape patru ore, în apropierea orașului Bologna. Polițiștii i-au identificat rapid din cauza numărului de înmatriculare al mașinii cu care au fugit și asta pentru că automobilul era deja monitorizat în cadrul anchetelor pentru alte furturi similare.”

Reporter: „Ce veți face?”

Proprietarul magazinului: „Probabil vom pune jaluzelele. Și poate un sistem de alarma care să pornească mai devreme. Pentru că dacă alarma ar fi pornit la prima spargere... Au spart geamul cu un capac de canal. Nu cred că au intrat din prima lovitură.”

Presa italiană scrie că suspecții erau de câțiva ani în vizorul poliției pentru mai multe spargeri în magazine de lux. Toți patru au fost arestați preventiv.