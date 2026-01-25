„Până la 30.000 de oameni" ar fi putut fi ucişi de forţele de securitate iraniene numai pe 8 şi 9 ianuarie, când ţara a fost scena unora dintre cele mai mari proteste din valul actual, a relatat duminică publicaţia americană, citând doi oficiali locali de rang înalt din domeniul sănătăţii.

În acele două zile, numărul cadavrelor a depăşit capacitatea statului de a le gestiona, au declarat oficialii, adăugând că autorităţile au rămas fără saci mortuari şi au fost folosite semiremorci în loc de ambulanţe.

Protestele au izbucnit pe fondul crizei economice

Proteste au izbucnit în Iran la sfârşitul lunii decembrie, pe fondul unei crize economice tot mai profunde şi a unei inflaţii în creştere, dar s-au transformat rapid în demonstraţii politice împotriva sistemului autoritar al Republicii Islamice.

Forţele de securitate iraniene au înăbuşit violent tulburările, potrivit relatărilor mii de oameni fiind ucişi.

Activiștii raportează mii de morți și arestări

Potrivit agenţiei de ştiri a Activiştilor pentru Drepturile Omului din Iran (HRANA), cu sediul în SUA, grupul a confirmat 5.495 de morţi, din care 5.149 de protestatari, în timp ce încearcă să verifice alte 17.031 de presupuse ucideri.

Un număr de 7.403 persoane au fost grav rănite în represiunea brutală a forţelor de securitate, în timp ce 40.887 au fost arestate.

Activiştii au subliniat în repetate rânduri că verificarea numărului de morţi necesită timp, în contextul unei întreruperi continue a internetului implementate de autorităţile iraniene în urmă cu trei săptămâni.

Autorităţile au estimat numărul oficial al morţilor la 3.117, peste 2.400 de oameni fiind ucişi în timpul „activităţilor teroriste", potrivit ambasadorului iranian la Geneva.

Teheranul şi-a acuzat duşmanii de moarte, Israelul şi SUA, că se află în spatele protestelor, dând vina pe aceştia pentru numărul mare de morţi, fără a oferi dovezi, notează dpa.

