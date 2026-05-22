Cea de-a 25-a ediție anunță un maraton așteptat de toți cinefilii, cu nume mari din industria filmului. Proiecțiile încep pe 12 iunie. Și tot douăsprezece producții vor intra în competiția pentru marele trofeu.

Anul acesta, la TIFF sunt așteptați peste 100.000 de cinefili, regizori, critici și actori din toată lumea. Vor fi proiectate peste 200 de pelicule din 49 de țări. E o ediție aniversară, cu tema „o dedicație de dragoste spectatorilor”.

Corespondent PRO TV: „Chiar aici în inima orașului, Piața Unirii se va transforma într-un imens cinematograf în aer liber.

Iar în livada Universității de Științe Agricole, invitații vor putea lua cina și vor viziona o comedie franceză care îl are în rolul principal pe Louis de Funes și a cărei coloană sonoră îi aparține compozitorului roman Vladimir Cosma."

Festivalul va debuta spectaculos, cu proiecția în exclusivitate a unui fragment din „NADIA” - un documentar despre viața și cariera Nadiei Comăneci. Premiera va avea loc abia anul viitor.

Tudor Giurgiu, directorul Festivalului TIFF: „O vom avea alături de noi pe Nadia. Pentru că e anul Nadia, pentru că Nadia e un simbol nu doar al perfecțiunii, dar și a unui lucru extrem de bine făcut.”

Gala de deschidere va continua cu „3 zile în septembrie”, o comedie de Tudor Giurgiu. Zilele filmului românesc, parte din festival, vor aduce în fața spectatorilor 31 de producții locale. Și „Jurnalul unei cameriste”, al lui Radu Jude, va ajunge la Cluj, direct de la Festivalul de la Cannes.

Unul dintre invitații speciali, care va face parte din juriu, este actorul Aidan Gillen, cunoscut pentru rolurile sale din „Game of Thrones”, „The Wire” și „Peaky Blinders”.

Mihai Chirilov, directorul artistic TIFF: „El a făcut foarte mult cinema. În Europa, America, e un actor complet! Se întâmplă să fie în unul dintre fileme mele preferate de la ediția asta, „Recreation". Un film pe care îi încurajez pe toți care sunt convinși de adevărul lor să se gândească de 2 ori."

Festivalul TIFF se încheie pe 21 iunie, când vor fi anunțați câștigătorii.