În comună, însă, drona este utilizată deocamdată doar ocazional, pentru „siguranța cetățenilor”. Adică survolează și monitorizează, ca orice dronă mult mai ieftină.
O primărie de comună din județul Cluj a cumpărat o dronă profesională de cartografiere, în valoare de 36.000 de euro – un echipament folosit, potrivit producătorului, în proiecte industriale din Statele Unite până în Africa.
Generația tânără din România ascultă cu plăcere muzică de mai multe genuri, dar în funcție de stare. De la piese clasice la rock, pop și manele, toate au loc în același playlist.
Mai atenți cu bugetul și mai puțin impulsivi la cumpărăturile de alimente față de acum un an, mulți români rămân totuși atașați de brandurile preferate.
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie.
Premierul maghiar Viktor Orban a acuzat Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare din Ungaria, afirmând că autoritățile de la Kiev „au trecut la ofensivă” și că acum „lansează amenințări și se amestecă în mod deschis în alegerile din Ungaria.