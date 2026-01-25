Prietenii lui, care au ajuns în siguranță la cota 1400, au alertat autoritățile și au semnalat dispariția bărbatului, a precizat IJJ Prahova.

Jandarmii montani au intervenit prompt, reușind localizarea și recuperarea turistului, fiind astfel prevenită o situație cu potențial periculos.

Pe timp de iarnă, condițiile meteo și vizibilitatea redusă pot transforma rapid o abatere de la traseele marcate într-un pericol real.

Turiștilor li se recomandă respectarea regulilor de siguranță montană și evitarea schiatului în afara zonelor amenajate și a pârtiilor marcate.

