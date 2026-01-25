Poliţia Capitalei a anunţat, duminică, faptul că un tânăr de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii de la Secţia 14 într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru tâlhărie calificată.

Ancheta a început după ce poliţiştii au fost sesizaţi, vineri, de o femeie, despre faptul că, în jurul orei 22:00, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4 al municipiului Bucureşti, un bărbat i-a smuls geanta în care avea mai multe bunuri, iar apoi a fugit.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 3.000 de lei.

Poliţiştii au început verificările, iar semnalmentele suspecului au fost distribuite tuturor poliţiştilor.

Sâmbătă, suspectul - un tânăr de 17 ani - a fost găsit de poliţişti pe o stradă din Sectorul 4, având la el unele dintre bunurile femeii.

”Din probatoriul administrat de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale a reieşit faptul că, în seara zilei de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe bulevardul Unirii, tânărul ar fi deposedat-o, prin smulgere, pe persoana vătămată de geanta personală. În baza probelor administrate, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, cu propunere legală”, a transmis Poliţia Capitalei.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru tâlhărie calificată.

