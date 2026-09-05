Mișcarea este îndrăzneață, în condițiile în care, în mod normal, cei care conduc taxiurile tradiționale din capitala Marii Britanii se antrenează 3-4 ani până învață toate străzile.

Taxiurile care se conduc singure vor fi alocate în funcție de proximitate, în cazul în care clientul nu solicită explicit o mașină condusă de om.

Sarfraz Maredia: „Dacă preferați o cursă cu un șofer uman, puteți refuza opțiunea vehiculului autonom, iar noi vă vom aloca în schimb un șofer uman.”

Într-o primă fază, locul de la volan nu rămâne gol, ci va fi ocupat de un șofer care poate interveni la nevoie. Chiar s-a dovedit salvator, spune jurnalistul britanic care a testat serviciul.

Rowland Manthorpe, corespondent Sky News: „Am văzut cum o mașină autonomă a făcut o greșeală de circulație pe o șosea din Londra. Iar șoferul a trebuit să preia controlul. Ce am văzut mi-a zdruncinat încrederea în capacitatea acestor mașini de a face față situației”.

Când l-a transportat pe jurnalistul postului Sky News, mașina autonomă a dat peste două proteste de stradă. Mai multe artere erau închise.

Rowland Manthorpe, corespondent Sky News: „Am privit înregistrarea video a deplasării și am observat că mașina a încercat să facă la dreapta și să spargă blocada, în timp ce alte mașini o ocoleau. Ar fi putut fi un moment periculos dacă la volan nu se afla șoferul pentru situații de urgență”.

Totuși, autoturismul a reacționat bine într-un mediu urban aglomerat, în care a întâlnit polițiști călare și chiar un accident în care a fost implicat un autobuz.

Alex Kendall, co-founder and CEO: „Tocmai am încetinit pentru câțiva bicicliști care ne-au tăiat calea. Acum ne-am încadrat într-un spațiu pentru a vira la stânga. Este un mediu rutier foarte puțin structurat. Inteligența artificială trebuie să analizeze și să reacționeze permanent la tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru a se asigura că deplasarea este una sigură”.

În Statele Unite, serviciile pentru taxiurile autonome sunt disponibile în 14 orașe.