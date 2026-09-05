Inclusiv antreprenorii români au făcut contracte cu ferme din țările asiatice pentru acest produs.

În urmă cu 10 ani, Ștefana și Max s-au îndrăgostit în călătoriile lor de apa de cocos, iar când au devenit părinți căutau o băutură potrivită inclusiv pentru copii. Așa s-au gândit să ia legătura cu o fermă cu nuci de cocos din Vietnam și să înceapă să o importe la noi.

Ștefana și Max, fondatori brand de apă de cocos: „Am avut oportunitatea fiind stewardesă și călătorind împreună cu Max în Thailanda, Mauritius, Polinezia Franceză, Hawaii, insule din Caraibe și am putut să facem diferența. Sunt peste 80 de soiuri, există apă de cocos mai acrișoară, mai dulceagă, mai sărată, mai stată și noi ne-am îndrăgostit de un anumit soi.”

Apa de cocos este prezentă și în magazine și cafenele. Există mai mulți importatori români, iar apa vine în diferite forme – nuci de cocos, doze sau cutii din carton. Și interesul clienților a crescut.

Client: „Am încercat chiar dintr-o nucă de cocos acum un an, am cumpărat-o de la supermarket, de aici din București. Mi s-a părut bună, nu foarte pe stilul meu, prefer apa simplă.”

Client: „Mi-am luat cu arome, cred că mi-am luat cu căpșuni. E gustoasă.”

Michael Kaiser, director comercial supermarket online: „Nuca de cocos, în general, se vinde de foarte mulți ani, chiar și apa de cocos, dar a luat o amploare foarte mare la începutul anului ăsta. Dacă la începutul anului se vindea mai mult apa de cocos fără arome, din primăvara acestui an a început să se vândă multă apă de cocos cu arome, atât la doză, cât și la Tetra Pak. Anul acesta am avut o creștere de peste 300% față de anul precedent. Iar un client care cumpără azi apă de cocos a consumat, din ianuarie până în august, în jur de 90 de lei pe apă de cocos.”

Apa de cocos la doză sau în nucă costă între 10 și 15 lei, iar în cantitate mai mare poate trece de 30 de lei.