În aceste zile au adus la un târg din centrul Capitalei vinuri premiate, obținute prin tehnologii moderne care i-au ajutat să ajungă pe piețele din întreaga lume.

Peste 40 de crame din Republica Moldova au adus în București vinuri premiate la concursuri internaționale, unele în ediții limitate. Mulți dintre cei care au trecut pe la standuri știau exact ce vor să cumpere.

Un bărbat care a participat la eveniment și-a făcut lista de acasă. După primele opriri luase deja 12 sticle.

Bărbat: „De exemplu, „Fata cu flori” și „Viorica”, „Instinct verde”, un vin spumant, un chardonnay. Mi se par niște vinuri bune și și-au ridicat un pic standardul în ultimii ani și merită. Mai ales că unele au un parfum deosebit, simți așa parfumul strugurelui și al unor fructe specifice. Acum nu mai am un preferat, am figuri impuse ca la gimnastică, alb, după ce am făcut operația pe cord”.

Viticultorii spun că au păstrat soiurile și tradiția locului, dar au adus multă tehnologie modernă în procesul de producție. Astfel vinul este urmărit de la bobul de strugure până la îmbuteliere.

Alexei Mocanu, producător de vinuri: „Noi încercăm să păstrăm tradiția Republicii Moldova, tradiții milenare, seculare, însă renovarea vinăriilor, aducerea în condiții noi tehnologice, întrebuințarea noilor procese tehnologice pentru producerea vinurilor, noi tot timpul experimentăm și încercăm să aducem către consumatorul final acele vinuri care într-adevăr cândva au adus faima Republicii Moldova”.

Dina Pâslaru: „Focusul rămâne pe soiurile indigene, soiurile locale, cum ar fi Viorica care se găsește doar în Republica Moldova și mai avem fetească regală, rară neagră, iar ca tipuri de vin avem spumante, vinuri liniștite”.

În 2025, Republica Moldova a exportat aproape 100 de milioane de litri de vin. 15 milioane de litri au ajuns numai în România.

Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova: „Exportăm în peste 70 de țări. Prin suportul statului, există subvenții atât pentru plantare, cât și pentru oenoturism. Este un element important de a atrage turiști în Republica Moldova”.

Vinurile de peste Prut au obținut peste 7.000 de premii și medalii internaționale. Târgul din centrul capitalei este deschis și mâine, iar vizitatorii pot participa la degustări.