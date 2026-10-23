Declarațiile sale vin după apariția unor informații potrivit cărora, la fosta locuință a acestuia din Filipine, ar fi fost găsite imagini care înfățișează abuzuri sexuale asupra copiilor, relatează BBC.

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, care locuiește în Statele Unite, neagă că ar deține astfel de imagini. Între timp, autoritățile filipineze au demarat verificări, inclusiv o expertiză criminalistică digitală a computerului său, pentru a clarifica acuzațiile.

Într-o declarație publică, Meghan a spus că este profund afectată de informațiile apărute și și-a exprimat solidaritatea cu eventualele victime.

„Sunt profund tulburată de informațiile care au ieșit la iveală în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi răniți”, a transmis ducesa, potrivit declarației sale.

Meghan Markle spune că a fost informată despre acuzații în urmă cu opt ani

Meghan a explicat că, în 2018, o scrisoare care conținea acuzații la adresa tatălui său a fost trimisă Poliției Metropolitane din Londra și ulterior i-a fost transmisă și ei.

Potrivit ducesei, la momentul respectiv, i s-a spus că acuzațiile erau investigate.

„Când am primit scrisoarea în care erau prezentate acuzațiile la adresa tatălui meu, am fost asigurată că acestea sunt investigate”, a declarat Meghan.

Anul 2018 a fost unul important pentru ducesă, întrucât atunci s-a căsătorit cu prințul Harry. Potrivit informațiilor disponibile, Meghan ar fi aflat despre acuzațiile la adresa tatălui său după nuntă.

De ce nu i-a permis tatălui său să aibă contact cu copiii

În declarația sa, Meghan a abordat și relația distantă cu Thomas Markle, explicând că decizia de a păstra distanța a avut legătură cu dorința de a-și proteja copiii.

„Sper că se poate înțelege de ce am păstrat distanța față de tatăl meu și de ce nu i-am permis să aibă contact cu copiii noștri. Am făcut acest lucru pentru a-i proteja”, a transmis ducesa.

Meghan a adăugat că a avut încredere că autoritățile vor lua măsurile necesare și pentru protejarea altor familii.

Ea a descris acuzațiile drept „mai dezgustătoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată” și a subliniat că prioritatea trebuie să fie siguranța copiilor.

„Speranța mea cea mai sinceră este ca dreptatea să fie pe deplin înfăptuită și ca prioritatea să rămână siguranța și protecția copiilor nevinovați”, a mai spus Meghan.

Fratele vitreg al ducesei susține că a descoperit imaginile

Acuzațiile au fost relatate inițial de publicația britanică The Sun. Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, a declarat pentru ziar că ar fi găsit imagini cu abuzuri asupra copiilor în locuința tatălui său din Filipine și că ar fi sesizat poliția.

Autoritățile filipineze au confirmat că situația este investigată.

Nicholas Ty, subsecretar în cadrul Ministerului Justiției din Filipine, a declarat pentru BBC că o echipă specializată în combaterea traficului de persoane și a exploatării sexuale a copiilor, cu sediul în Cebu, se ocupă de caz.

Separat, ministrul filipinez de Interne, Jonvic Remulla, a declarat pentru BBC că poliția națională a securizat computerul lui Thomas Markle Sr. pentru a efectua o examinare criminalistică digitală amănunțită.

Anchetatorii analizează datele pentru a stabili natura și amploarea presupuselor activități infracționale. Potrivit ministrului, rezultatele expertizei ar urma să fie disponibile într-o săptămână.

Până în prezent, Thomas Markle neagă că ar deține imaginile menționate în acuzații.

Relația dintre Meghan și tatăl său s-a deteriorat înainte de nunta regală

Dezvăluirile readuc în atenție relația tensionată dintre Meghan Markle și tatăl său, fost director de iluminat pentru producții de televiziune.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat în perioada premergătoare nunții ducesei cu prințul Harry, în 2018. De atunci, legătura lor a rămas distantă, iar Thomas Markle nu pare să fi avut o relație apropiată nici cu ginerele său, nici cu nepoții săi.

Meghan este singurul copil rezultat din căsătoria lui Thomas Markle cu Doria Ragland. Dintr-o căsătorie anterioară, acesta mai are doi copii: Samantha și Thomas Markle Jr.

Noile acuzații, pe care Thomas Markle le neagă, au readus în atenție motivele rupturii familiale și absența unei relații între acesta și copiii ducesei.

Au influențat acuzațiile revenirea ducilor de Sussex în Regatul Unit?

Informațiile apărute au ridicat și întrebări privind posibila legătură dintre situația lui Thomas Markle și revenirea ducilor de Sussex în Regatul Unit.

Meghan, prințul Harry și cei doi copii ai lor s-au întors în Regatul Unit în august, după șase ani petrecuți în Statele Unite. Cuplul se mutase în SUA după ce, în ianuarie 2020, a renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale britanice, încetând să mai îndeplinească îndatoriri regale oficiale și să primească fonduri publice în această calitate.

Până în prezent, reprezentantul cuplului nu a răspuns întrebărilor privind posibilitatea ca acuzațiile la adresa lui Thomas Markle să fi influențat decizia de a părăsi Statele Unite.

Nu există, așadar, o confirmare că acest caz ar fi stat la baza revenirii lor în Regatul Unit.