Ducesa de Sussex a distribuit imaginea pe Instagram, alături de o fotografie cu Archie pe plajă, ținând un băț în mână, lângă sora lui mai mică, prințesa Lilibet, care va împlini cinci ani luna viitoare, potrivit Sky News.

Postarea este însoțită de mesajul: „7 ani mai târziu... la mulți ani băiatului nostru dulce”, urmat de un simbol în formă de inimă.

Archie, al șaselea în linia de succesiune

Archie, primul copil al lui Meghan și Harry, s-a născut pe 6 mai 2019, la Spitalul Portland din Londra.

El este al șaselea în linia de succesiune la tron, în timp ce Lilibet se află imediat după el.

Viața în California după plecarea din Marea Britanie

Ducele și Ducesa de Sussex s-au mutat în California în 2020, după ce inițial s-au stabilit în Canada, în urma plecării lor din Regatul Unit, și locuiesc în Montecito împreună cu copiii lor.

Meghan a renunțat la rolul de membru senior al familiei regale odată cu începutul noii vieți în Statele Unite, când prințul Archie avea 10 luni.

Harry spune că va face mereu parte din familia regală

Luna trecută, ducele de Sussex a declarat că va face mereu parte din familia regală, în timpul vizitei sale surpriză în Ucraina, la câteva zile după ce cuplul și-a încheiat turneul în Australia.

El a susținut un discurs emoționant la Forumul de Securitate de la Kiev, în care i-a cerut lui Vladimir Putin să „oprească acest război” și a îndemnat la o implicare mai puternică a Statelor Unite pentru respectarea obligațiilor în conflictul din Ucraina.

„Fac exact ceea ce m-am născut să fac”

Harry a declarat pentru ITV News că nu se regăsește în descrierea potrivit căreia nu ar mai fi „un membru activ al familiei regale”.

El a spus: „Voi face mereu parte din familia regală și sunt aici, muncind și făcând exact ceea ce m-am născut să fac, iar asta îmi place.”