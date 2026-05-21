Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

Rochia de mireasă a lui Meghan Markle va rămâne în istorie ca una dintre cele mai apreciate rochii de mireasă din toate timpurile.

Creată de fosta directoare artistică Givenchy, Clare Waight Keller, pentru nunta Ducelui și Ducesei de Sussex din 19 mai 2018, rochia a inclus un decolteu clasic, mâneci trei sferturi, o fustă interioară din triplu organza de mătase și un voal de aproximativ 4,9 metri, relatează people.com.

Mireasa a colaborat direct cu Waight Keller la design.

Meghan dorea să aducă simplitate și eleganță atemporală. Nu prea feminină, dar nici chiar minimalistă”, a declarat Waight Keller pentru Vanity Fair în august 2023.

Acea eleganță americană relaxată, în care totul pare proaspăt și personal... Nu este specifică vreunei decade anume.”, a mai precizat Keller.

Meghan a ales-o pe Waight Keller pentru „croiala impecabilă

Meghan i-a încredințat fostei directoare artistice Givenchy, Waight Keller, realizarea rochiei pentru ziua cea mare.

Potrivit site-ului oficial al familiei regale britanice, ea a fost aleasă în mod special pentru „estetica sa atemporală și elegantă, croiala impecabilă și atitudinea relaxată”.

„Mi-am dorit un designer femeie, acest lucru era foarte important”, a spus Meghan.

Pentru Waight Keller, alegerea a fost importantă din mai multe motive: „A fost un moment important atât pentru cariera mea, cât și personal — fiind britanică și având ocazia să fac parte dintr-o piesă de istorie britanică”, a declarat ea pentru Vogue în octombrie 2018.

Deși a fost onorată de această sarcină, a simțit și presiunea: „A fost un moment copleșitor să mă gândesc că trebuie să decid împreună cu ea exact lucrul potrivit pe care lumea îl va vedea.”, a mai precizat Waight Keller.

Meghan știa „exact ce își dorește”

Când a venit vorba de designul rochiei, Meghan avea câteva elemente clare în minte.

„Îmi doream ceva care să reflecte lumea într-un anumit fel”, a spus ea în cadrul expoziției de la Windsor Castle din 2018.

Avea și preferințe mai specifice.

Pe lângă decolteu și mânecile trei sferturi — pe care, potrivit BBC, știa „de la început” că le dorește — ducesa căuta o rochie „modestă”, cu un aer „clasic și atemporal”, care să se potrivească cu capela St. George de la Windsor Castle.

Pentru a se asigura că Waight Keller îi înțelege viziunea, Meghan a lucrat direct cu designerul timp de cinci luni. 

„A fost o comunicare foarte discretă între noi — doar noi două”, a spus Waight Keller pentru Vogue.

Rochia a necesitat aproape 4.000 de ore de lucru

Rochia lui Meghan a fost o adevărată operă de artă. 

Rochia și voalul au necesitat 3.900 de ore de lucru din partea unei echipe de 50 de persoane din atelierele Givenchy și Lesage.

„Au fost implicate multe persoane în execuție și a fost nevoie de un număr enorm de ore de muncă.”, a explicat Waight Keller. 

Detaliul ascuns din rochie

În locul unui accesoriu clasic, cum ar fi pantofii albaștri, Meghan a ales un detaliu mult mai personal. Ea a dezvăluit în documentarul HBO Queen of the World (2018) că Clare Waight Keller a ascuns o bucată de material albastru chiar în rochia de mireasă.

„Este material din rochia pe care am purtat-o la prima noastră întâlnire”, a spus Meghan.

Waight Keller a explicat ulterior că materialul a fost cusut în tivul rochiei.

Un element spectaculos a fost voalul de aproximativ 4,9 metri din tul de mătase.

Pentru a evidenția legătura cu Marea Britanie și munca regală, echipa a brodat manual flori sălbatice care reprezentau cele 53 de țări ale Commonwealth-ului.

„Fiecare dintre acele țări a urcat simbolic pe culoar împreună cu ea”, a spus Waight Keller.

Rochia a fost expusă public

La sfârșitul lui 2018, rochia a fost expusă la Windsor Castle în cadrul unei expoziții.

Aproximativ 1,7 milioane de persoane au vizitat expoziția, un record pentru acel an.

În 2021, datele arătau că rochia lui Meghan a fost cea mai căutată rochie de mireasă din Regatul Unit în ultimul deceniu, cu 21.900 de căutări lunare.

