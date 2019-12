Târgul de Crăciun de la Strasbourg aduce autorităților de 50 de ori mai mulți bani decât investesc

Facem astăzi o plimbare prin cel mai vechi târg de Crăciun din Franța, aflat la Strasbourg.

Primăria investește anual 5 milioane de euro pentru a transforma orașul de Sărbători, iar milioanele de vizitatori aduc la bugetul local de 50 de ori mai mult.

Roxana Hulpe și Ioan Bucșă au vizitat târgul și au aflat cum au reușit autoritățile locale să transforme orașul Strasbourg în capitala Crăciunului din Europa.

Cel mai vechi târg de Crăciun din Europa

O invazie de lumini spectaculoase și decorațiuni. Sute de căsuțe cu de-ale gurii, dulciuri, băuturi calde și parfumate. Dar și cu obiecte care-ți iau ochii, făurite de mâinile iscusite ale localnicilor. E ca și cum nimereșți brusc... acasă la Moș Crăciun.

O lună ține atmosfera de sărbătoare la Strasbourg. Două milioane de oameni din toate colțurile lumii vin, în acest timp, aici. Agențiile de turism n-au nicio ezitare să numească orașul „capitala Crăciunului”. Până la urmă, vorbim despre cel mai vechi târg, nu doar din Franța, ci din Europa întreagă.

Piața dă și mai multă culoare inimii Strasbourgului, Grand Ile, încă de la 1570. Face parte din patrimoniul UNESCO și este la loc de cinste în topul celor mai frumoase destinații de sezon din lume.

Un brad înalt de 30 de metri, amplasat în zona Kleber, e tușa finală a acestui basm de iarnă.

Povestea nu se scrie cu o introducere prea lungă. Pășeșți pe aleile scăldate în lumini și eșți imediat asediat de arome amețitoare. De la brânzeturile locului la un vin fierbinte, binevenit. Fursecuri, bomboane din marțipan, neapărat ciocolată și multe, multe altele.

Te simți copleșit pentru că... ți-e foarte greu să alegi cu ce să începi.

În târgul de Crăciun de la Strasbourg, mulți oameni au în mâini o bacheta aburdindă. Este, de fapt, o pâine prăjită încălzită cu unt-cremă întins pe pâine, bacon și mult cășcaval. Costă 5-6 euro. Iar o baghetă cu brânză nu se poate fără un vin fiert pe care scrie Strasbourg, capitala Craciunului, iar un pahar mic costă 2,5 euro.

Ideea de produse care vorbesc despre spiritul acestor locuri e întregită și de modul în care sunt prezentate de amfitrioni. Spre exemplu, că există fursecuri doar pentru mic dejun.

Modern. Familie. Magie

Târgul este structurat pe trei mari teme. Modern, familie, magie. Liantul de bază, în toate cele zece locuri în care este amenajat? Ciocolata.

O concluzie sinceră despre un desert inedit. Fursecuri Mirabelle, un soi de prune, scăldate în ciocolată.

Puțin mai jos, descoperim și bomboanele glazurate - lămâie sau pepene - dar și un alt soi de minunății: marțipan în formă de covrigi corn, fructe, banană, însă nu este un marțipan foarte dulce. Iar croasantul și două banane au costat 10 euro”.

Aici îl întâlnim și pe Moș Crăciun, însă totul se plătește. Chiar și o întâlnire cu el. O fotografie costă 5 euro, două, 8 euro iar 3 fotografii, 10 euro.

Piața Kleber prinde viață pe înserate, în jurul orei cinci. E ca o cunună care răsplătește eforturile unei întregi comunități. Și care răzbate dincolo de consumerism. Turiștii simt și ei asta.

Cheltuieli și investiții

Iluminatul costă 600.000 de euro anual. Jumătate din bani îi dă primăria, restul, cei cu magazinele din cadrul târgului. Tot aceștia din urmă angajează designeri pentru vitrine. Trebuie să respecte regulile impuse de organizatori.

Cam 800 de euro de fiecare comerciant se duc în această direcție. Nu există îndoieli în privința cheltuielilor: oamenii știu că veniturile li se triplează față de o lună obișnuită. Viralizarea funcționează și în viața reală.

Primăria inovează constant. A înlocuit, acum câțiva ani, lămpile din oraș cu led-uri.

Numai pentru târgul propriu-zis alocă cinci milioane de euro anual. Impactul economic: 250 de milioane de euro - de 50 de ori mai mult, așadar. Sunt bani care merg direct la bugetul local.

Nu ajungi ușor să te bucuri de un loc la târg. Trebuie să îndeplineșți criterii legate de autenticitatea produselor, calitatea nu se negociază, tradiția trebuie reflectată și, bineînțeles, trebuie să te țină și buzunarul. Și așa, concurența este uriașă.

Mulți români se simt în Strasbourg ca acasă

Aproximativ 500 de producători așteaptă să primească un loc aici. Ajunși aici, ei plătesc și o chirie. Iar cele mai scumpe case sunt situate în jurul catedralei Notre Dame din Strasbourg. O astfel de căsuța costă 15.000 de euro timp de o lună.

Facem un calcul rapid. Sunt 300 de căsuțe, iar una dintre ele aduce, în această lună, peste 100.000 de euro profit. Ne spune asta Svetlana Palady. O româncă stabilită în Strasbourg, împreună cu soțul și cei 4 copii.

Svetlana Palady, româncă: „Am fost invitată în mod excepțional. Să nu credeți că se ajunge atât de simplu. Acolo se fac bani mari. Eu am rămas foarte încântată, 1.250 de euro și niște bănuți. Având în vedere ce am vândut, dulcețe și restul numai din biscuți. Am vândut de 4 euro 100 de grame, am vândut de 1.000 de euro. Făcuți doar de mine”.

Strasbourg este casa multor români. Au învățat aici despre reguli. Nu strictețe, ci corectitudine! Au învățat despre onoare, despre mândrie, dar și cum să facă bani.

De altfel, modelul de turism așezat pe care l-am descoperit aici vorbește foarte mult despre toate aceste aspecte. Strategia este simplă. Autoritățile dau și cer. Oamenii oferă. Toată lumea câștigă.

O lecție care acasă, la noi, este ascultată și înțeleasă încă de prea puțini.