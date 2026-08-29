Ele beau, dansează şi apoi intră în transă: astfel, în această săptămână, mai multe persoane fascinante care se consideră mediumuri întruchipează cele aproximativ 111 spirite divine provenite din credinţa animistă ancestrală birmaneză, în cadrul festivalului anual Taungbyone, desfăşurat lângă Mandalay, în centrul ţării, scrie Agerpres.

"Dacă crezi cu adevărat în ele, atunci ele vin la tine", a declarat Shwe Moe Thae Kyaw Kyaw, o "soţie a spiritelor", în vârstă de 35 de ani.

Şi "cu cât crezi mai mult în ele, cu atât dorinţele îţi vor fi mai bine îndeplinite", a adăugat ea.

Aceste sărbători pline de vervă, care atrag în mod tradiţional mii de credincioşi din întreaga ţară, au fost perturbate în ultimii ani de războiul civil început în 2021.

Totuşi, liniile frontului s-au îndepărtat recent de acea zonă, oferind o pauză binevenită pentru un eveniment pe care mulţi îl consideră şi o celebrare neoficială a comunităţii LGBT+ (un fel de "Pride"), într-o ţară în care homosexualitatea este incriminată.

Acest lucru se datorează faptului că majoritatea mediumurilor care participă la festival sunt femei transgen sau persoane din alte minorităţi LGBT+ marginalizate.

Aflate în centrul atenţiei la Taungbyone, "Nat-kadaw" ("soţiile spiritelor") se unesc spiritual cu puternicele zeităţi birmane "Nat". Astfel, ele devin întrupări pământeşti ale acestor spirite, pe care mii de oameni vin să le venereze.

”Mă simt deosebit de împăcată și de senină”

Această credinţă animistă străveche continuă să existe alături de religia budistă dominantă în ţară.

Purtând numeroase bijuterii de aur şi cu feţele strălucind de machiaj, mediumurile se învârt în transă, ajungând într-o stare de extaz, sub privirile severe ale soldaţilor din miliţiile proguvernamentale.

Mulţimea frenetică aruncă trandafiri şi strigă, strecurând teancuri de bani în hainele mediumurilor şi plasând ţigări aprinse între buzele lor vopsite în roşu, în timp ce spiritele încep să le posede.

"Când spiritele vin la mine, mă simt deosebit de împăcată şi de senină", a dezvăluit Shwe Moe Thae Kyaw Kyaw.

"Remedii"

Potrivit credinţelor locale, spiritele "Nat" influenţează tot felul de evenimente, de la vânzarea unei maşini la mâna a doua până la războiul civil care îi afectează pe cei 50 de milioane de locuitori ai Myanmarului.

"Am pierdut totul: prietenii, casa, viitorul", se plânge un participant la festival, în vârstă de 35 de ani, care a dorit să-şi păstreze anonimatul din motive de siguranţă.

"Mi-am pierdut calea; de aceea am venit aici: ca să găsesc drumul înapoi", a adăugat el.

Războiul a fost declanşat de lovitura de stat militară din 2021, care a înlăturat guvernul ales condus de Aung San Suu Kyi. De atunci, violenţele au curmat peste 100.000 de vieţi omeneşti de ambele părţi, potrivit estimărilor furnizate de ACLED, o organizaţie care monitorizează relatările din presă privind conflictele militare.

Aici, la festival, "fiecare se roagă pentru a obţine ceea ce îşi doreşte", a explicat Tin Tin Aye, o vânzătoare ambulantă în vârstă de 50 de ani care comercializează bonetele din frunze purtate de mulţi dintre participanţi. "Oricât de tulburaţi ar fi, oamenii simt bucurie în clipa în care sosesc aici", a adăugat ea.

Ordine morală, loialitate, ocrotirea căminului sau protecţia celor dependenţi de alcool şi jocuri de noroc: fiecare spirit "Nat" are propria semnificaţie.

"Eu îi pun în legătură pe oameni cu spiritele Nat în funcţie de nevoile lor", a explicat Win Hlaing, un medium în vârstă de 65 de ani, care consideră că aceste spirite sunt "nişte remedii".