Primii şefi ai mafiei din Myanmar, care au fost executaţi de China, sunt 11 membri ai familiei Ming

China a executat 11 membri ai unei faimoase familii mafiote care conducea grupări de escrocherie în Myanmar şi opera de-a lungul graniţei sale nord-estice, relatează BBC, care citează presa de stat din China, potrivit News.ro.

Cristian Matei

Membrii familiei Ming au fost condamnaţi în septembrie pentru diverse infracţiuni, inclusiv omucidere, detenţie ilegală, fraudă şi operarea de case de jocuri de noroc.

Sentinţa a fost dată de un tribunal din provincia Zhejiang din China.

Familia Ming era unul dintre numeroasele clanuri care conduceau oraşul Laukkaing, transformând un oraş sărac şi izolat într-un centru strălucitor de cazinouri şi cartiere ale plăcerilor. Imperiul lor de escrocherii s-a prăbuşit în 2023, când au fost reţinuţi şi predaţi Chinei de miliţiile etnice, care preluaseră controlul asupra oraşului Laukkaing în timpul unei escaladări a conflictului cu armata din Myanmar.

Prin aceste execuţii, Beijingul transmite un mesaj de descurajare potenţialilor escroci. Însă afacerea s-a mutat acum la graniţa Myanmarului cu Thailanda, precum şi în Cambodgia şi Laos, unde China are o influenţă mult mai redusă.

Conform estimărilor ONU, sute de mii de persoane au fost traficate pentru a desfăşura escrocherii online în Myanmar şi în alte părţi din Asia de Sud-Est. Printre acestea se află mii de chinezi, iar victimele lor, de la care escrochează miliarde de dolari, sunt în principal chinezi.

Frustrat de refuzul armatei din Myanmar de a opri afacerea cu escrocherii, din care aproape sigur profita, Beijingul a susţinut tacit o ofensivă a unei alianţe etnice insurgente din statul Shan la sfârşitul anului 2023. Alianţa a capturat un teritoriu semnificativ de la armată şi a cucerit Laukkaing, un oraş-cheie de frontieră.

Cei unsprezece membri ai familiei Ming sunt primii şefi ai mafiei din Myanmar executaţi de China, dar cu siguranţă nu vor fi şi ultimii. Cinci membri ai familiei Bai au fost, de asemenea, condamnaţi la moarte în noiembrie, iar procesele altor două grupuri de inculpaţi din familiile Wei şi Liu nu s-au încheiat încă.

Procesul familiei Ming s-a desfăşurat cu uşile închise, deşi peste 160 de persoane au avut dreptul să participe la audierea de pronunţare a sentinţei, anul trecut, inclusiv familiile victimelor.

Operaţiunile frauduloase şi sălile de jocuri de noroc ale mafiei Ming au adus peste 10 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari) între 2015 şi 2023, potrivit celei mai înalte instanţe din China, care le-a respins apelurile în noiembrie. Infracţiunile lor au dus la moartea a 14 cetăţeni chinezi şi la rănirea multor altora, a declarat instanţa.

Peste 20 de alte persoane din familia Ming au fost condamnate în septembrie la pedepse cu închisoarea cuprinse între cinci ani şi închisoare pe viaţă. Ming Xuechang, patriarhul clanului, s-a sinucis în 2023 în timp ce încerca să evite arestarea, a declarat atunci armata din Myanmar.

Mărturisirile celor arestaţi au fost difuzate în documentare ale mass-media de stat, pentru a sublinia hotărârea autorităţilor chineze de a eradica reţelele de escroci.

Familia Ming era una dintre puţinele familii de tip „naş” care au ajuns la putere în Laukkaing la începutul anilor 2000. Acest lucru s-a întâmplat după ce şeful din acea vreme a fost înlăturat într-o operaţiune militară condusă de Min Aung Hlaing, care a devenit liderul guvernului militar din Myanmar după lovitura de stat din 2021.

Capul familiei, Ming Xuechang, conducea unul dintre cele mai versate centre de escrocherie din Laukkaing, Crouching Tiger Villa.

La început, jocurile de noroc şi prostituţia erau principalele surse de venit pentru aceste familii, dar în cele din urmă au început să comită fraude online, angajând în principal persoane care au fost răpite şi forţate să comită aceste escrocherii.

În interiorul zidurilor complexelor întinse şi bine păzite exista o cultură a violenţei. Bătăile şi tortura erau la ordinea zilei, potrivit mărturiilor colectate de la angajaţii eliberaţi.

Fraudă de poker ”uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film

Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit
