Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul s-a petrecut vineri noapte. Iubita agresorului a sunat la 112 și a cerut ajutorul oamenilor legii după ce bărbatul ar fi dat-o afară din casă. Trei polițiști au mers la adresa indicată de femeie.

Nici nu a apucat unul dintre polițiști să sune la ușă că bărbatul a ieșit pus pe scandal. Altercația a fost surprinsă de o cameră de supraveghere montată în scara blocului.

În imagini se vede cum bărbatul îl lovește cu pumnul în față pe unul dintre polițiști, după care se năpustește asupra altuia.

La un moment dat, agresorul reușește să îl deposedeze pe unul dintre agenți de bastonul telescopic pe care îl avea la brâu, însă un alt polițist observă și reușește să îl recupereze.

Conducerea IPJ Constanța a deschis o anchetă internă. Între timp, agresorul este cercetat pentru violență domestică.”