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Episodul violent a avut loc joi după-amiază, când cei doi s-au întâlnit întâmplător pe stradă, spun polițiștii. Imediat ce a zărit-o pe fosta parteneră, individul de 47 de ani s-a năpustit asupra ei cu un cutter. Un martor a sunat la 112.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Un bărbat aflat sub măsura monitorizării electronice, s-ar fi apropiat de persoana vătămată, încălcând ordinul de protecție emis de Judecătoria Iași. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, fiind identificată persoana vătămată, o femeie, de 44 de ani”.

Victima s-a ales cu mai multe răni.

Angelica Hristea, manager Serviciul Județean de Ambulanță Iași: „A fost tăiată cu un cutter, în regiune feței, la nivelul membrelor superioare și membrul inferior drept. A primit ajutor medical și a fost transportată la spitalul Spiridon”.

Agresorul, pe de altă parte, a fost găsit de polițiști aproape de locul faptei, și nu a opus rezistență. La audieri, ar fi declarat că și-a atacat fosta concubină într-un access de furie. Dacă vă fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare.