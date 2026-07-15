Corespondent PROTV: „Bucata de beton era aruncată între șine, la mai puțin de 200 de metri de intrarea în Gara Constanța. Mecanicul de locomotivă se îndrepta spre gară, unde urma să se cupleze la un tren plin cu pasageri și să plece spre București, când a observat blocul de piatră. A alertat imediat personalul feroviar, iar circulația pe unul dintre fire a fost oprită temporar, până când bucata de beton a fost îndepărtată. Reprezentanții CFR spun că nu este un simplu bloc de beton, ci o marcă de siguranță, un element care face parte din infrastructura feroviară. Polițiștii de la Transporturi Feroviare au deschis o anchetă și încearcă acum să stabilească cine a mutat piesa de la locul ei și cum a ajuns pe calea ferată.”