Începând din 12 iunie, călătorii vor putea merge direct la Varna, iar din 13 iunie vor fi disponibile și legăturile directe către Sofia și Istanbul/Halkali, potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători.

Prin noile rute internaționale, CFR Călători încearcă să ofere o alternativă accesibilă și confortabilă pentru turiștii care aleg să își petreacă vacanțele în Bulgaria sau Turcia.

Trenul internațional „România” va circula zilnic pe toate cele trei rute, atât la dus, cât și la întors.

Programul trenurilor spre Varna

Trenul internațional „România” 461 va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge la Varna la ora 19:56, în perioada 12 iunie – 11 octombrie 2026.

Pe sens retur, trenul 460 va pleca din Varna la ora 09:30 și va ajunge în București Nord la ora 16:56, în perioada 13 iunie – 12 octombrie 2026.

Prețul unui bilet București – Varna, la clasa a doua, este de 27 de euro.

Pentru Sofia, trenul 461 va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge în capitala Bulgariei la ora 20:41.

Returul din Sofia este programat la ora 07:00, cu sosire în București Nord la ora 16:56.

Un bilet București – Sofia costă 33,6 euro la clasa a doua.

Tren direct București – Istanbul

Călătorii vor putea merge direct și la Istanbul/Halkali. Trenul va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge în Turcia a doua zi, la ora 09:56.

La retur, trenul va pleca din Istanbul/Halkali la ora 20:00 și va ajunge în București Nord la ora 16:56.

Prețul unui bilet București – Istanbul, la vagon cușetă cu patru locuri, este de 57,8 euro.

Biletele internaționale pot fi cumpărate cu până la 90 de zile în avans, atât din gările și agențiile CFR Călători deschise traficului internațional, cât și online.

Pentru destinațiile din Bulgaria și Turcia, biletele pot fi livrate prin curier sau ridicate din gară. În cazul călătoriilor spre Bulgaria, acestea pot fi primite și în format PDF direct pe telefonul mobil.

Călătorii pot folosi și oferta Interrail pentru rutele spre Bulgaria și Turcia.