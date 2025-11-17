Țara care a votat împotriva bazelor militare americane. Poporul refuză și să micșoreze numărul parlamentarilor

Stiri externe
17-11-2025 | 07:28
baza militara americana
Getty

Cetățenii din Ecuador au votat duminică împotriva revenirii bazelor militare străine – în special americane – pe teritoriul țării, o propunere promovată intens de președintele Daniel Noboa.

autor
Mihai Niculescu

Declarativ, prezența militarilor străini în Ecuador viza combaterea violenței bandelor de traficanți de droguri, care extorchează comunități și ucid politicieni în lupta pentru controlul porturilor și orașelor de coastă. Cu peste 90% din buletinele numărate, aproape două treimi (66%) au spus „nu” tuturor celor patru întrebări din referendum, inclusiv cele privind o nouă Constituție și reduceri bugetare, conform datelor oficiale ale Consiliului Național Electoral (CNE).

„Respectăm voința poporului” – reacția lui Noboa

Președintele conservator, în vârstă de 37 de ani și aliniat strâns cu administrația Trump, a recunoscut înfrângerea într-un mesaj pe X: „Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado” (Am consultat ecuatorienii și ei au vorbit)”, promițând că guvernul va continua lupta pentru „țara pe care toată lumea o merită”. Rezultatele preliminare arată un „da” slab (sub 34%) la toate propunerile, contrazicând sondajele.

Cele patru întrebări respinse: De la securitate la austeritate

Referendumul, primul major din Ecuador de la revenirea la democrație în 1979, a inclus patru propuneri cheie ale lui Noboa:

- Baze militare străine: 66% „nu” – respinge ridicarea interdicției constituționale din 2008 (impusă de fostul președinte Rafael Correa), care ar fi permis SUA să revină în baze precum Manta (folosită 1999–2009 împotriva narcotraficului). Noboa argumenta că „cooperarea internațională este singura modalitate de a desființa aceste grupuri transnaționale”, după ce a oferit recent un tur al unei baze de coastă secretarului american pentru securitate internă, Kristi Noem.

Citește și
referendum ecuador
Referendum în Ecuador asupra bazelor militare străine și noii constituții. Votul are loc într-o perioadă de tensiuni

- Adunare constituantă pentru o nouă Constituție: 60% „nu” – șase din zece alegători au blocat ideea unei „reconstrucții” a țării, cerută de Noboa pentru pedepse mai dure și control strict al frontierelor. Criticii avertizau că ar consolida puterea Executivului, reducând rolul Legislativului și justiției. Ecuador a avut trei Constituții de la 1979.

- Reducerea finanțării publice a partidelor: Respinsă cu marjă largă – opoziția vedea în ea o limitare a democrației în comunități sărace.

- Micșorarea Adunării Naționale de la 151 la 73 de membri: Tot un „nu” clar, motivat de teama pierderii reprezentării pentru zonele defavorizate.

Noboa susținea că aceste măsuri ar tăia cheltuielile excesive, dar alegătorii au respins austeritatea, nemulțumiți de promisiuni neonorate precum prețuri scăzute la combustibil sau securitate îmbunătățită.

„O lecție de umilință” – nemulțumirea față de violență și guvern

Andrea Endara, profesor de științe politice la Universitatea Casa Grande, a numit rezultatul o „lecție de umilință” pentru Noboa: „Cei care au votat împotriva propunerilor nu sunt doar activiști ai opoziției, ci oameni preocupați de stabilitatea democratică și nemulțumiți de un guvern care nu și-a îndeplinit promisiunile”. Analistul Cristian Carpio adaugă că înfrângerea vine din erodarea guvernării: eliminarea subvențiilor la motorină, proteste reprimate militar, creșterea violenței (4.619 omucideri în primele șase luni – record istoric) și dezinformare.

Contextul crizei: Ecuador, hub al cocainei, sub asediu

Cu 18 milioane de locuitori, Ecuadorul – odată stabil – a devenit un coridor cheie pentru cocaina din Columbia și Peru spre SUA, Europa și Asia. Bande mexicane precum Sinaloa și Jalisco exploatează porturi slabe securizate, atacând candidați, primari și jurnaliști. Noboa, la putere din 2023, a răspuns cu stări de urgență, soldați pe străzi și raiduri – inspirat de Nayib Bukele din El Salvador –, dar violența a crescut: 146 tone de droguri confiscate în primele nouă luni (față de 208 în 2024), iar decesele violente au urcat cu 36%. Chiar în ziua votului, Noboa a anunțat capturarea liderului bandei Los Lobos, „Pipo” Chavarría – cel mai căutat narcotraficant regional.

Rezultatul slăbește poziția lui Noboa înainte de alegeri, dar SUA au dat asigurări că cooperarea anti-drog continuă, indiferent de vot. Opoziția, inclusiv Mișcarea Revoluției Cetățenești a Luisei Gonzalez, sărbătorește victoria suveranității.

Sursa: News.ro

Etichete: referendum, ecuador, americani, baze militare,

Dată publicare: 17-11-2025 07:14

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai României la barajul pentru Mondial!
NEWS ALERT Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai României la barajul pentru Mondial!
Citește și...
Presupusul lider al celei mai violente grupări criminale din Ecuador, arestat în Spania. Ar fi responsabil de sute de morți
Stiri externe
Presupusul lider al celei mai violente grupări criminale din Ecuador, arestat în Spania. Ar fi responsabil de sute de morți

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo”, presupusul lider al grupării de traficanţi de droguri Los Lobos – cea mai puternică şi violentă organizaţie criminală din Ecuador – a fost arestat în Spania.

Referendum în Ecuador asupra bazelor militare străine și noii constituții. Votul are loc într-o perioadă de tensiuni
Stiri externe
Referendum în Ecuador asupra bazelor militare străine și noii constituții. Votul are loc într-o perioadă de tensiuni

Ecuadorienii se pronunţă duminică prin referendum în problema revenirii bazelor militare străine în ţara lor şi a unei noi constituţii, în cadrul unei consultări importante pentru preşedintele Daniel Noboa, aliat al SUA, relatează AFP.

Unul dintre cei mai periculoşi criminali a evadat dintr-o închisoare din Ecuador. „E o trădare, iar trădarea se pedepseşte”
Stiri externe
Unul dintre cei mai periculoşi criminali a evadat dintr-o închisoare din Ecuador. „E o trădare, iar trădarea se pedepseşte”

Şeful uneia dintre bandele criminale care au făcut din Ecuador una dintre cele mai violente ţări din America Latină a evadat dintr-o închisoare de maximă securitate situată în portul Guayaquil, a anunţat sâmbătă preşedintele Daniel Noboa, transmite AFP.

Scene horror în pădurea din Amazon. Un britanic a fost ars de viu. Motivul din spatele ororii
Stiri externe
Scene horror în pădurea din Amazon. Un britanic a fost ars de viu. Motivul din spatele ororii

Un cetățean britanic a fost scos dintr-o secție de poliție și ars de viu, chiar în fața ofițerilor, într-o localitate din Ecuador, potrivit presei locale.

Tot mai multe ţări îl recunosc pe liderul opoziţiei din Venezuela drept câştigător. Cât ar fi obținut Maduro de fapt
Stiri externe
Tot mai multe ţări îl recunosc pe liderul opoziţiei din Venezuela drept câştigător. Cât ar fi obținut Maduro de fapt

Ecuador, Panama, Uruguay şi Costa Rica au recunoscut alături de Statele Unite, Peru şi Argentina că alegerile prezidenţiale din Venezuela au fost câştigate de liderul opoziţiei, fostul diplomat Edmundo Gonzalez, transmite sâmbătă dpa.

Recomandări
Șase candidați validați oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Alți patru s-au înscris într-o singură zi
Alegeri locale 2025
Șase candidați validați oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Alți patru s-au înscris într-o singură zi

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul

Retrospectiva noastră ajunge astăzi în 2011, anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os. După criză și tăieri, oamenii ies în stradă.

România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
Stiri Economice
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

România, un punct mic pe harta unei datorii publice globale uriașe. Datoriiile guvernelor din lumea întreagă a ajuns la 111 triliarde de dolari, în creștere față de anul trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Noiembrie 2025

30:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28