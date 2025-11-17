Țara care a votat împotriva bazelor militare americane. Poporul refuză și să micșoreze numărul parlamentarilor

Cetățenii din Ecuador au votat duminică împotriva revenirii bazelor militare străine – în special americane – pe teritoriul țării, o propunere promovată intens de președintele Daniel Noboa.

Declarativ, prezența militarilor străini în Ecuador viza combaterea violenței bandelor de traficanți de droguri, care extorchează comunități și ucid politicieni în lupta pentru controlul porturilor și orașelor de coastă. Cu peste 90% din buletinele numărate, aproape două treimi (66%) au spus „nu” tuturor celor patru întrebări din referendum, inclusiv cele privind o nouă Constituție și reduceri bugetare, conform datelor oficiale ale Consiliului Național Electoral (CNE).

„Respectăm voința poporului” – reacția lui Noboa

Președintele conservator, în vârstă de 37 de ani și aliniat strâns cu administrația Trump, a recunoscut înfrângerea într-un mesaj pe X: „Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado” (Am consultat ecuatorienii și ei au vorbit)”, promițând că guvernul va continua lupta pentru „țara pe care toată lumea o merită”. Rezultatele preliminare arată un „da” slab (sub 34%) la toate propunerile, contrazicând sondajele.

Cele patru întrebări respinse: De la securitate la austeritate

Referendumul, primul major din Ecuador de la revenirea la democrație în 1979, a inclus patru propuneri cheie ale lui Noboa:

- Baze militare străine: 66% „nu” – respinge ridicarea interdicției constituționale din 2008 (impusă de fostul președinte Rafael Correa), care ar fi permis SUA să revină în baze precum Manta (folosită 1999–2009 împotriva narcotraficului). Noboa argumenta că „cooperarea internațională este singura modalitate de a desființa aceste grupuri transnaționale”, după ce a oferit recent un tur al unei baze de coastă secretarului american pentru securitate internă, Kristi Noem.

- Adunare constituantă pentru o nouă Constituție: 60% „nu” – șase din zece alegători au blocat ideea unei „reconstrucții” a țării, cerută de Noboa pentru pedepse mai dure și control strict al frontierelor. Criticii avertizau că ar consolida puterea Executivului, reducând rolul Legislativului și justiției. Ecuador a avut trei Constituții de la 1979.

- Reducerea finanțării publice a partidelor: Respinsă cu marjă largă – opoziția vedea în ea o limitare a democrației în comunități sărace.

- Micșorarea Adunării Naționale de la 151 la 73 de membri: Tot un „nu” clar, motivat de teama pierderii reprezentării pentru zonele defavorizate.

Noboa susținea că aceste măsuri ar tăia cheltuielile excesive, dar alegătorii au respins austeritatea, nemulțumiți de promisiuni neonorate precum prețuri scăzute la combustibil sau securitate îmbunătățită.

„O lecție de umilință” – nemulțumirea față de violență și guvern

Andrea Endara, profesor de științe politice la Universitatea Casa Grande, a numit rezultatul o „lecție de umilință” pentru Noboa: „Cei care au votat împotriva propunerilor nu sunt doar activiști ai opoziției, ci oameni preocupați de stabilitatea democratică și nemulțumiți de un guvern care nu și-a îndeplinit promisiunile”. Analistul Cristian Carpio adaugă că înfrângerea vine din erodarea guvernării: eliminarea subvențiilor la motorină, proteste reprimate militar, creșterea violenței (4.619 omucideri în primele șase luni – record istoric) și dezinformare.

Contextul crizei: Ecuador, hub al cocainei, sub asediu

Cu 18 milioane de locuitori, Ecuadorul – odată stabil – a devenit un coridor cheie pentru cocaina din Columbia și Peru spre SUA, Europa și Asia. Bande mexicane precum Sinaloa și Jalisco exploatează porturi slabe securizate, atacând candidați, primari și jurnaliști. Noboa, la putere din 2023, a răspuns cu stări de urgență, soldați pe străzi și raiduri – inspirat de Nayib Bukele din El Salvador –, dar violența a crescut: 146 tone de droguri confiscate în primele nouă luni (față de 208 în 2024), iar decesele violente au urcat cu 36%. Chiar în ziua votului, Noboa a anunțat capturarea liderului bandei Los Lobos, „Pipo” Chavarría – cel mai căutat narcotraficant regional.

Rezultatul slăbește poziția lui Noboa înainte de alegeri, dar SUA au dat asigurări că cooperarea anti-drog continuă, indiferent de vot. Opoziția, inclusiv Mișcarea Revoluției Cetățenești a Luisei Gonzalez, sărbătorește victoria suveranității.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













