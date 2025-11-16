Referendum în Ecuador asupra bazelor militare străine și noii constituții. Votul are loc într-o perioadă de tensiuni

Ecuadorienii se pronunţă duminică prin referendum în problema revenirii bazelor militare străine în ţara lor şi a unei noi constituţii, în cadrul unei consultări importante pentru preşedintele Daniel Noboa, aliat al SUA, relatează AFP.

În schimbul susţinerii sale pentru Washington, Daniel Noboa speră la un sprijin american pentru lupta împotriva bandelor care îi cangrenează ţara, poartă de ieşire a cocainei produse în Columbia sau Peru.

Votul are loc într-un context de violenţă fără precedent în Ecuador, unde Daniel Noboa este adeptul unei politici de fermitate faţă de crima organizată, deşi justiţia a blocat mai multe dintre iniţiativele sale considerate contrare drepturilor fundamentale.

De asemenea, consultarea are loc într-o perioadă de tensiuni puternice în America latină, cu o desfăşurare militară americană de amploare în Marea Caraibelor şi în Pacific, unde SUA lansează lovituri aeriene asupra unor nave suspectate că transportă droguri.

Aproape 14 milioane de ecuadorieni sunt chemaţi la urne pentru a răspunde "da" sau "nu" la patru întrebări în cadrul acestui referendum la care votul este obligatoriu şi care are loc între orele locale 07:00 şi 17:00 (12:00 - 22:00 GMT). Consiliul electoral va începe să publice date despre vot la puţin timp după închiderea urnelor.

Pe lângă revenirea bazelor militare străine interzise din 2008 şi redactarea unei noi constituţii, ecuadorienii vor trebui să decidă dacă pun capăt finanţării publice a partidelor politice şi dacă reduc numărul parlamentarilor.

Ecuadorul se confruntă cu criza de securitate

Institutul de sondare a opiniei publice Cedatos anticipează o victorie a lui "da" cu peste 61% la întrebarea privind bazele militare.

„Narcotraficul este atât de înrădăcinat în statul ecuadorian încât este posibil să avem nevoie de militari străini care pot să ne ajute", a declarat pentru AFP Andres, un vânzător de 43 de ani.

Ţara se confruntă cu o criză de securitate fără precedent, cu o rată a omuciderilor de 39 la 100.000 de locuitori, potrivit grupului de reflecţie Insight Crime, cea mai ridicată din American latină.

