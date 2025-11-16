Referendum în Ecuador asupra bazelor militare străine și noii constituții. Votul are loc într-o perioadă de tensiuni

Stiri externe
16-11-2025 | 11:27
referendum ecuador
AFP

Ecuadorienii se pronunţă duminică prin referendum în problema revenirii bazelor militare străine în ţara lor şi a unei noi constituţii, în cadrul unei consultări importante pentru preşedintele Daniel Noboa, aliat al SUA, relatează AFP.

autor
Sabrina Saghin

În schimbul susţinerii sale pentru Washington, Daniel Noboa speră la un sprijin american pentru lupta împotriva bandelor care îi cangrenează ţara, poartă de ieşire a cocainei produse în Columbia sau Peru.

Votul are loc într-un context de violenţă fără precedent în Ecuador, unde Daniel Noboa este adeptul unei politici de fermitate faţă de crima organizată, deşi justiţia a blocat mai multe dintre iniţiativele sale considerate contrare drepturilor fundamentale.

De asemenea, consultarea are loc într-o perioadă de tensiuni puternice în America latină, cu o desfăşurare militară americană de amploare în Marea Caraibelor şi în Pacific, unde SUA lansează lovituri aeriene asupra unor nave suspectate că transportă droguri.

Aproape 14 milioane de ecuadorieni sunt chemaţi la urne pentru a răspunde "da" sau "nu" la patru întrebări în cadrul acestui referendum la care votul este obligatoriu şi care are loc între orele locale 07:00 şi 17:00 (12:00 - 22:00 GMT). Consiliul electoral va începe să publice date despre vot la puţin timp după închiderea urnelor.

Citește și
Ars de viu
Scene horror în pădurea din Amazon. Un britanic a fost ars de viu. Motivul din spatele ororii

Pe lângă revenirea bazelor militare străine interzise din 2008 şi redactarea unei noi constituţii, ecuadorienii vor trebui să decidă dacă pun capăt finanţării publice a partidelor politice şi dacă reduc numărul parlamentarilor.

Ecuadorul se confruntă cu criza de securitate

Institutul de sondare a opiniei publice Cedatos anticipează o victorie a lui "da" cu peste 61% la întrebarea privind bazele militare.

„Narcotraficul este atât de înrădăcinat în statul ecuadorian încât este posibil să avem nevoie de militari străini care pot să ne ajute", a declarat pentru AFP Andres, un vânzător de 43 de ani.

Ţara se confruntă cu o criză de securitate fără precedent, cu o rată a omuciderilor de 39 la 100.000 de locuitori, potrivit grupului de reflecţie Insight Crime, cea mai ridicată din American latină.

Sursa: Agerpres

Etichete: referendum, ecuador,

Dată publicare: 16-11-2025 11:22

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Unul dintre cei mai periculoşi criminali a evadat dintr-o închisoare din Ecuador. „E o trădare, iar trădarea se pedepseşte”
Stiri externe
Unul dintre cei mai periculoşi criminali a evadat dintr-o închisoare din Ecuador. „E o trădare, iar trădarea se pedepseşte”

Şeful uneia dintre bandele criminale care au făcut din Ecuador una dintre cele mai violente ţări din America Latină a evadat dintr-o închisoare de maximă securitate situată în portul Guayaquil, a anunţat sâmbătă preşedintele Daniel Noboa, transmite AFP.

Scene horror în pădurea din Amazon. Un britanic a fost ars de viu. Motivul din spatele ororii
Stiri externe
Scene horror în pădurea din Amazon. Un britanic a fost ars de viu. Motivul din spatele ororii

Un cetățean britanic a fost scos dintr-o secție de poliție și ars de viu, chiar în fața ofițerilor, într-o localitate din Ecuador, potrivit presei locale.

Tot mai multe ţări îl recunosc pe liderul opoziţiei din Venezuela drept câştigător. Cât ar fi obținut Maduro de fapt
Stiri externe
Tot mai multe ţări îl recunosc pe liderul opoziţiei din Venezuela drept câştigător. Cât ar fi obținut Maduro de fapt

Ecuador, Panama, Uruguay şi Costa Rica au recunoscut alături de Statele Unite, Peru şi Argentina că alegerile prezidenţiale din Venezuela au fost câştigate de liderul opoziţiei, fostul diplomat Edmundo Gonzalez, transmite sâmbătă dpa.

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28