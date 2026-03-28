În comunicatul final, au cerut încetarea atacurilor ce vizează populația și infrastructura civilă. În plus, aliații din G7 au analizat și posibile acțiuni, astfel încât Iranul să nu impună taxe pentru navigația prin strâmtoarea Ormuz.

Înainte de a pleca spre Washington, șeful diplomației americane a ținut să tragă un semnal de alarmă.

Marco Rubio: ”Când acest conflict se va termina, dacă iranienii decid că ei controlează strâmtoarea Ormuz și poți trece pe acolo doar dacă le plătești o taxă, acest lucru nu doar că este ilegal, conform dreptului internațional și maritim, dar este și inacceptabil, nu poate fi tolerat. De aceea, țările care sunt cel mai grav afectate de o astfel de situație ar trebui să fie dispuse să ia măsuri, iar noi le vom sprijini.”

Secretarul de stat american s-a întâlnit cu omologii săi la o abație istorică din secolul al XII-lea, în apropiere de Paris.

Jean-Noel Barrot, ministrul francez de Externe: ”Cerem oprirea imediată a atacurilor asupra populațiilor civile și a infrastructurii și reafirmăm necesitatea absolută de a restabili în mod permanent navigația liberă și sigură în strâmtoarea Ormuz."

Melissa Bell, CNN: ”Așadar, este o reafirmare a poziției liderilor europeni care fac parte din G7: vor să facă tot posibilul pentru a limita impactul economic al acestui război și ca navele să poată traversa din nou strâmtoarea Ormuz, însă sunt hotărâți să își mențină poziția defensivă și să nu se implice direct în conflict. ”

La intalnirea din Franța a fost invitat ministrul ucrainean de externe, în timp ce Volodimir Zelenski s-a întâlnit, în Arabia Saudită, cu experți ucraineni care îi ajută pe saudiți să contracareze dronele iraniene.

Reprezentant al forțelor armate ale Ucrainei: ”Este un grup de experți, a cărui sarcină principală a fost să lucreze cu partea locală pentru a identifica problemele existente și a dezvolta un anumit plan de acțiune care să le permită să-și consolideze apărarea aeriană. ”

Reporter: Sunt rapoarte care spun că Statele Unite ar urma să redirecționeze unele arme destinate Ucrainei prin sistemul PURL pentru a compensa munițiile de care are nevoie în războiul din Orientul Mijlociu.

Marco Rubio: ”Nimic nu a fost redirecționat încă, dar s-ar putea întâmpla. Dacă avem nevoie de ceva pentru America, iar acel ceva este american, îl vom păstra mai întâi pentru noi.”

Reporter: Rusia și-a intensificat ajutorul către Iran?

Marco Rubio: ”Uite cum să treaba. Permiteți-mi să formulez răspunsul astfel: nu există nimic din ceea ce face Rusia pentru Iran care să împiedice sau să afecteze operațiunea noastră sau eficiența acesteia”.

Pe de altă parte, secretarul de stat american a respins afirmația lui Volodimir Zelenski potrivit căreia Statele Unite i-au cerut Kievului să cedeze Rusiei regiunea Donbas, în schimbul garanțiilor de securitate.

Marco Rubio: ”Este o minciună. L-am văzut (pe Zelenski) afirmând asta şi este regretabil că a spus-o, pentru că ştie că nu este adevărat.”

În prezent, nu sunt programate alte întâlniri între ruși și ucraineni, a mai precizat Marco Rubio.