Tânără însărcinată, ucisă de iubitul ei și îngropată în curtea casei, în SUA. Ce mesaj i-a trimis surorii ei înainte de crimă

Un tânăr din Massachusetts, SUA, a fost pus sub acuzare pentru crimă după ce și-ar fi ucis iubita însărcinată, înjunghiind-o mortal, iar apoi i-ar fi ascuns trupul în curtea bunicii sale, relatează New York Post.

Cazul a cutremurat comunitatea locală, mai ales că victima anticipase sfârșitul tragic într-un mesaj tulburător transmis familiei.

Gregory Groom, în vârstă de 22 de ani, a fost prezentat miercuri în fața instanței din Taunton District Court, la doar o zi după ce anchetatorii au descoperit trupul lui Kylee Monteiro, de 18 ani, în spatele unei magazii de pe proprietatea din Rehoboth unde locuia împreună cu bunicii săi, scrie WCVB.

Monteiro era însărcinată în 11 săptămâni și fusese dată dispărută începând cu 7 august, ziua în care i-a trimis surorii sale un mesaj alarmant.

„M-a trântit la pământ, mi-a tras de păr și m-a strangulat. Telefonul meu are 4% baterie. Dacă mor, a fost Greg”, scria tânăra în acel ultim mesaj.

Criminalul a anunțat dispariția victimei

A doua zi, Groom a contactat chiar el poliția, susținând că iubita sa venise la el acasă și că, după o ceartă, a plecat. Însă, pe măsură ce ancheta a avansat, tânărul a devenit principalul suspect.

Când polițiștii i-au transmis că urmează o percheziție pe proprietatea bunicilor, Groom ar fi cedat și ar fi mărturisit crima.

Potrivit procurorilor, Groom a recunoscut că a ucis-o pe Monteiro cu un cuțit de bucătărie, apoi i-a târât trupul în pădure și a îngropat-o la o adâncime de aproximativ 1,5 metri. Trupul neînsuflețit a fost găsit la circa 18 metri de locul unde ar fi avut loc agresiunea.

Cu toate acestea, în fața instanței, Groom a pledat nevinovat. Nu este clar, deocamdată, dacă sarcina tinerei era rezultatul relației cu acesta.

„Era atât de iubitoare și grijulie... O iubesc enorm. Fiica mea era cea mai bună prietenă a ei”, a declarat, cu lacrimi în ochi, o apropiată a familiei, Kira Schofield.

Sora victimei, Faith Monteiro, a mărturisit că încă nu poate accepta pierderea: „Mi-am pierdut sora și nu o voi mai vedea niciodată. Nu-i voi mai putea spune nimic, nu voi mai avea ocazia să-i spun la revedere sau că o iubesc.”

Ancheta este în curs, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele acestei crime cumplite.

