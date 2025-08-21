Tânără însărcinată, ucisă de iubitul ei și îngropată în curtea casei, în SUA. Ce mesaj i-a trimis surorii ei înainte de crimă

21-08-2025 | 10:36
criminal sua
Foto: WCVB

Un tânăr din Massachusetts, SUA, a fost pus sub acuzare pentru crimă după ce și-ar fi ucis iubita însărcinată, înjunghiind-o mortal, iar apoi i-ar fi ascuns trupul în curtea bunicii sale, relatează New York Post.

Cazul a cutremurat comunitatea locală, mai ales că victima anticipase sfârșitul tragic într-un mesaj tulburător transmis familiei.

Gregory Groom, în vârstă de 22 de ani, a fost prezentat miercuri în fața instanței din Taunton District Court, la doar o zi după ce anchetatorii au descoperit trupul lui Kylee Monteiro, de 18 ani, în spatele unei magazii de pe proprietatea din Rehoboth unde locuia împreună cu bunicii săi, scrie WCVB.

Monteiro era însărcinată în 11 săptămâni și fusese dată dispărută începând cu 7 august, ziua în care i-a trimis surorii sale un mesaj alarmant.

„M-a trântit la pământ, mi-a tras de păr și m-a strangulat. Telefonul meu are 4% baterie. Dacă mor, a fost Greg”, scria tânăra în acel ultim mesaj.

politie
O femeie a fost ucisă cu toporul de partenerul ei, în fața celor patru copii, într-o comună din județul Constanța

Criminalul a anunțat dispariția victimei

A doua zi, Groom a contactat chiar el poliția, susținând că iubita sa venise la el acasă și că, după o ceartă, a plecat. Însă, pe măsură ce ancheta a avansat, tânărul a devenit principalul suspect.

Când polițiștii i-au transmis că urmează o percheziție pe proprietatea bunicilor, Groom ar fi cedat și ar fi mărturisit crima.

Potrivit procurorilor, Groom a recunoscut că a ucis-o pe Monteiro cu un cuțit de bucătărie, apoi i-a târât trupul în pădure și a îngropat-o la o adâncime de aproximativ 1,5 metri. Trupul neînsuflețit a fost găsit la circa 18 metri de locul unde ar fi avut loc agresiunea.

Cu toate acestea, în fața instanței, Groom a pledat nevinovat. Nu este clar, deocamdată, dacă sarcina tinerei era rezultatul relației cu acesta.

„Era atât de iubitoare și grijulie... O iubesc enorm. Fiica mea era cea mai bună prietenă a ei”, a declarat, cu lacrimi în ochi, o apropiată a familiei, Kira Schofield.

Sora victimei, Faith Monteiro, a mărturisit că încă nu poate accepta pierderea: „Mi-am pierdut sora și nu o voi mai vedea niciodată. Nu-i voi mai putea spune nimic, nu voi mai avea ocazia să-i spun la revedere sau că o iubesc.”

Ancheta este în curs, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele acestei crime cumplite.

Sursa: New York Post

Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Stiri Educatie
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe pe 8 septembrie, din cauza protestelor anunțate de angajații din sistem, nemulțumiți de situația actuală și hotărâți să continue acțiunile.

Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect
Stiri Politice
Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect

Guvernul va interzice transferurile și detașările funcționarilor publici, metoda prin care până acum erau protejați unii angajați atunci când posturile lor erau în pericol.

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia este definitivă
Stiri Justitie
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia este definitivă

Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Decizia magistraţilor Curţii de Apel Constanţa este definitivă.

