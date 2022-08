O tânără celebră pe OnlyFans și Instagram a fost arestată după ce și-ar fi ucis iubitul. Cum au fost filmați cei doi

Clenney, în vârstă de 26 de ani, a fost arestată miercuri în Hawaii, sub acuzația de crimă de gradul doi cu o armă mortală, informează cbsnews.com

Într-o conferință de presă de marți, Rundle a descris o „relație extrem de furtunoasă și combativă” între cuplu care a început în noiembrie 2020. Potrivit mandatului de arestare al lui Clenney, au existat „mai multe incidente de violență domestică din ambele părți” în timpul relației.

Procurorul a spus că personalul de securitate al clădirii în care locuiau cei doi a fost martor la „multe cazuri” de certuri puternice, după ce s-au mutat în apartament în ianuarie 2022, adăugând că ceilalți chiriași s-au plâns de zgomot.

Mai mult decât atât, există un video filmat în liftul din clădire în februarie 2022, care pare să o arate pe Clenney împingându-l și lovindu-l pe iubitul său. Potrivit mandatului de arestare, ea a fost acuzată și de agresiune domestică împotriva lui Obumseli într-un hotel din Las Vegas în iulie 2021.

WATCH: Newly released video allegedly shows OnlyFans model #CourtneyClenney attacking her boyfriend #ChristianObumseli in an elevator on February 21. Clenney was arrested Wednesday and charged with second-degree murder in the April fatal stabbing of Obumseli. pic.twitter.com/TFJ4uWV8WF