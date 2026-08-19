Pe țărm, șase pensionari în pantaloni de sport și pantofi de tenis își terminau exercițiile de Taichi de dimineață, fără să știe că un grup de tancuri principale – construite după modele la fel de vechi ca ele – vegheau asupra locului, arată Business Insider într-un reportaj.

Taiwanul a desfășurat cel puțin trei tancuri CM-11 Brave Tiger în timpul exercițiului desfășurat pe râu în acea dimineață de vineri, ca parte a exercițiului militar anual Han Kuang, care durează 10 zile.

Râul Tamsui, cu o lățime de aproximativ 1,2 kilometri, este vital pentru apărarea Taipeiului, deoarece oferă o rută din Strâmtoarea Taiwan direct către centrul capitalei, unde se află biroul prezidențial, Ministerul Apărării și centrul de comandă militară al insulei.

Tancurile Brave Tiger, poziționate la mai puțin de cinci kilometri de gura râului Tamsui, aveau o vedere clară asupra cursului de apă din pozițiile lor fixe de pe malul estic.

Intrate pentru prima dată în serviciul Taiwanului în 1990, acestea reprezintă o combinație de componente provenite de la tancuri din perioada Războiului Rece, furnizate de Statele Unite în urmă cu mai multe decenii. Fiecare utilizează șasiul unui M60A3, introdus pentru prima dată în anii 1970, și o turelă derivată din M48A3 Patton, un tanc și mai vechi, care datează din anii 1960.

Armamentul principal al Brave Tiger este un tun M68A1 de 105 mm, în timp ce sistemul de control al focului provine de la M1 Abrams. Ambele modele au o vechime de peste 40 de ani.

Tancuri vechi pentru un război modern

Forțele taiwaneze au amplasat aceste vehicule blindate îmbătrânite în poziții fortificate pentru tancuri, acoperite cu plase de camuflaj și având în fundal vegetație.

Tunul principal al Brave Tiger, cu o rază de tragere directă de aproximativ doi kilometri, poate acoperi cu ușurință întreaga lățime a râului Tamsui, ceea ce îi permite să atace prin surprindere sau să respingă navele de debarcare și ambarcațiunile amfibii chineze care s-ar apropia.

Ben Lewis, analist american și fondator al site-ului PLATracker, care monitorizează mișcările forțelor chineze în regiunea Indo-Pacific, a observat tancurile de pe mal și a afirmat că acestea păreau să ofere sprijin de foc trupelor și scafandrilor care amplasau mine.

„Pentru tancuri atât de vechi precum CM-11, utilizarea lor pentru sprijinirea unităților de geniu și în poziții statice este logică”, a declarat Lewis pentru Business Insider.

„Blindajul acestor tancuri nu este potrivit pentru protecția împotriva armelor antitanc moderne sau pentru luptele între tancuri.”

Lewis a precizat că Taiwanul și-a modernizat forțele armate, dar continuă să păstreze în arsenal platforme mai vechi, precum tunuri tractate, vehicule de sprijin și tancuri.

Taiwanul dispune de aproximativ 450 de tancuri Brave Tiger, un număr redus în comparație cu cele aproximativ 6.000 de tancuri ale Chinei. Aproape jumătate dintre blindatele chineze sunt suficient de ușoare pentru a putea fi transportate peste strâmtoare în cadrul unei eventuale operațiuni de debarcare.

Taipeiul a primit recent și 108 tancuri M1A2T Abrams, care reprezintă componenta modernă de vârf a forțelor sale blindate.

Însă vehiculele blindate ale Taiwanului, inferioare numeric și care probabil ar trebui să facă față și sprijinului aerian chinez, ar fi mai eficiente pentru apărarea insulei dacă ar fi utilizate pentru blocarea unor puncte strategice sau pentru atacuri prin surprindere asupra forțelor Beijingului, a declarat pentru Business Insider un analist local cu experiență.

Business Insider a solicitat Ministerului Apărării din Taiwan un punct de vedere privind utilizarea tancurilor Brave Tiger în cadrul exercițiului de pe râul Tamsui.

Folosirea tancurilor vechi ca platforme statice de artilerie s-a dovedit a fi, într-o anumită măsură, o tactică viabilă.

În Ucraina, unde dronele și frontul acoperit de mine au făcut ca luptele directe între tancuri să devină extrem de rare, forțele Kievului au amplasat tancuri mai vechi, precum T-64, în poziții ascunse, pentru a executa foc indirect asupra unor ținte aflate dincolo de raza vizuală.

În luna mai, o unitate ucraineană a afirmat că a folosit un vânător de tancuri italian B1 Centauro pentru a lovi o clădire ocupată de forțele ruse, aflată la aproximativ 11 kilometri distanță.