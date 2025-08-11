Românii pot călători în Vietnam fără viză, timp de 45 de zile. Alte 11 țări au primit acces special

11-08-2025 | 11:41
Cetăţenii din 12 ţări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize.  

Conform unei hotărâri de guvern din 8 august, de măsură beneficiază deţinătorii tuturor tipurilor de paşapoarte emise de Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Elveţia, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.

Măsura luată în cadrul programului vietnamez de promovare şi dezvoltare a turismului este valabilă până în 14 august 2028.

O altă decizie guvernamentală introduce o scutire de vize pe termen limitat pentru cetăţenii străini din categorii speciale, a căror prezenţă este considerată benefică pentru Vietnam, printre care oaspeţi ai conducerii ţării, oameni de ştiinţă, experţi, profesori universitari, ingineri, specialişti în tehnologia digitală, investitori, şefi ai unor corporaţii de talie mondială, personalităţi culturale, artistice, sportive şi din turism, consuli onorifici ai Vietnamului din alte ţări.

Astfel de invitaţii pot fi trimise de secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez, de preşedintele ţării, de preşedintele Adunării Naţionale, premier, alţi lideri ai unor structuri de partid şi de stat, şefi ai unor organizaţii de masă, preşedintele Curţii Supreme, procurorul general, auditorul general al statului, miniştri şi oficiali de rang similar, conducători de nivel provincial şi municipal; de asemenea, vor putea invita oaspeţi fără vize unele institute de cercetare, universităţi şi întreprinderi mari de pe o listă aprobată de ministere şi alte organizaţii similare, de agenţii guvernamentale sau direct de guvernul de la Hanoi.

În scopuri diplomatice sau socioeconomice, vor putea intra în Vietnam fără vize şi alte persoane declarate eligibile de ministerul securităţii publice. 

Sursa: Agerpres

