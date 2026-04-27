În acelaşi timp, comandantul-şef al armatei ucrainene Oleksandr Sîrski a declarat duminica aceasta că se înregistrează o intensificare a acţiunilor ofensive ale Rusiei pe întreaga linie a frontului, potrivit dpa.

La Odesa, loviturile au provocat cele mai grave pagube în districtul central Primorski, unde au fost avariate imobile de locuit, un hotel şi diverse obiective din centrul oraşului, a indicat într-o postare pe Telegram Serhii Lisak, şeful administraţiei militare locale.

De altfel, cele mai multe dintre persoanele rănite provin din zona respectivă, potrivit oficialului citat.

"A fost o noapte extrem de dificilă", a spus Lisak, indicând că în alte două districte ale Odesei au fost lovite blocuri turn, case private, iar mai multe autoturisme au fost făcute scrum de incendiile izbucnite în urma căderii unor fragmente de drone interceptate.

Odesa, important port la Marea Neagră şi un punct nevralgic pentru exporturile ucrainene, a fost ţinta repetată a atacurilor ruseşti pe parcursul celor peste patru ani de război, declanşat de invazia la scară largă a Rusiei în 2022.

În acelaşi timp, Statul Major al armatei ucrainene a raportat duminică o intensificare a atacurilor ruseşti pe întreaga linie a frontului, unde numai în acea zi s-au înregistrat cel puţin 161 de atacuri ruseşti, potrivit dpa.

Cele mai multe dintre aceste atacuri - 39 la număr - au avut loc în teatrul de operaţiuni de lângă Pokrovsk (est), a precizat comandamentul ucrainean într-un raport postat pe Facebook.

În apropiere de Huliaipole, în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, trupele ruse au încercat de 24 de ori să străpungă poziţiile ucrainene, potrivit raportului.

Circa 15 asalturi ruseşti s-au produs duminică în apropiere de Konstantinovka (raionul Kramatorsk, regiunea Doneţk), care face parte din linia oraşelor puternic fortificate Slaviansk-Kramatorsk-Drujkovka-Konstantinovka.

Agenţia de presă dpa nu a putut să verifice în mod independent toate aceste informaţii.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat duminică, la o întâlnire cu şefa forţelor armate canadiene, generalul Jennie Carignan, că forţele ruse şi-au intensificat acţiunile ofensive practic de-a lungul întregii linii a frontului.

Cu toate acestea, din momentul declanşării invaziei în 2022 şi până în prezent, forţele ruse au ocupat aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei.

În ultimele luni nu s-au înregistrat mişcări semnificative pe front, iar Rusia a obţinut doar câştiguri minore, cu preţul unor pierderi umane considerabile, potrivit observatorilor internaţionali.