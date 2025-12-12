Sute de mii de persoane, evacuate în SUA din cauza ploilor abundente. „Situația este potențial catastrofică”

Sute de mii de persoane sunt sub ordin de evacuare în nord-vestul Statelor Unite după ce câteva zile de ploi abundente au provocat revărsarea râurilor.

Furtunile au lovit în special în Washington și Oregon, unde un front atmosferic ieșit din comun a provocat cantități record de precipitații. Localnicii izolați în case, ori în mașini, sunt salvați cu bărcile și elicopterele.

100.000 de americani care locuiesc la sud de Seattle, în statul Washington, au primit ordin să plece imediat în zone mai înalte. Numeroase localități sunt rupte complet de lume din cauza apelor care au acoperit complet șoselele. Și porțiuni de cale ferată au fost spulberate de apele revărsate.

Cei care nu au apucat să plece la timp sunt evacuați cu elicopterele de pe acoperișurile caselor.

Alții sunt scoși din case cu bărci pneumatice. Zeci de membri ai Gărzii Naționale au fost mobilizați.

Gov. Bob Ferguson: „Situația este potențial catastrofică. De când se fac măsurători, râul nu a avut niciodată asemenea nivel în aceste zone, de aceea suntem foarte îngrijorați.”

Mayor Joshua Penner, Orting, Washington: „Oamenii sunt speriați și pe bună dreptate. Situația poate deveni foarte periculoasă.”

Ploile abundente au fost generate de un sistem pe care meteorologii îl numesc „râu atmosferic", un vast curent purtat de aer de umiditate intensă, direcționat către continent dinspre Oceanul Pacific.

Iar meteorologii avertizează că situația s-ar putea agrava pentru că ploile continuă.

Ron Muzzall, deputat în senatul statului Washington: „Dacă digul nu ține, vor fi pierderi de sute de milioane de dolari.”

Precipitațiile persistente nu sunt neobișnuite în această perioadă pe coasta Pacifică a Statelor Unite, dar specialiștii atrag atenția că fenomenul este tot mai frecvent și mai violent din cauza schimbărilor climatice.

