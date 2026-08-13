Acum, poliția din Ecuador a găsit imaginea sa într-un loc neașteptat: imprimată pe pachete verzi dreptunghiulare care făceau parte dintr-un transport impresionant de cocaină, confiscat dintr-un camion în apropierea graniței cu Columbia, scrie CBS News.

Șoferul vehiculului a fost arestat după confiscarea celor 469 de kilograme (1.034 de livre) de cocaină, au anunțat autoritățile într-un comunicat.

Potrivit poliției, agenții antidrog desfășurau o operațiune în urma unui pont anonim primit marți dimineață, pe Autostrada Pan-Americană, când au observat un camion suspect. După ce l-au percheziționat, au descoperit 370 de pachete ascunse într-un compartiment special amenajat în podeaua vehiculului.

Poliția a publicat și o înregistrare video în care se vede cum pachetele sunt scoase din ascunzătoare, iar autocolantele cu imaginea lui Haaland – supranumit adesea de fani „pretty princess” și „babygirl” – sunt clar vizibile.

Haaland a fost unul dintre cei mai prolifici marcatori și una dintre cele mai carismatice vedete ale Cupei Mondiale organizate în Mexic, Statele Unite și Canada. Statura sa impunătoare, umorul și apetitul pentru goluri au generat numeroase videoclipuri virale și meme pe internet.

O femeie cu documente columbiene a fost arestată

Ecuador este considerat un important centru logistic al traficului de droguri, unde narcoticele sunt depozitate și redistribuite pe rute din America Centrală, în principal către Statele Unite, dar și către Europa.

Poliția a anunțat că, în operațiunea desfășurată în zona Guagua Negro, în apropierea orașului de frontieră Tulcán, la aproximativ 246 de kilometri nord de capitala Quito, a fost arestată o femeie identificată doar ca María R., care avea documente de identitate columbiene.

Valoarea estimată a transportului este de aproape 842.000 de dolari pe piața internă din Ecuador, peste 11 milioane de dolari în Statele Unite și peste 19,6 milioane de dolari (17 milioane de euro) în Europa.

Ecuador, un punct-cheie pentru traficul de droguri

În Ecuador, grupările criminale locale, aliate cu carteluri din Columbia și Mexic, controlează rutele de trafic. Aproximativ 80% din drogurile confiscate provin din Columbia, iar restul din Peru.

În prima jumătate a acestui an, poliția ecuadoriană a confiscat 80 de tone de droguri. În 2025, autoritățile au capturat aproape 215 tone, în principal cocaină, iar în 2024 cantitatea confiscată s-a apropiat de 295 de tone.