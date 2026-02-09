Suspectul principal, arestat la Dubai, ar fi fost recrutat cu ajutorul serviciilor poloneze şi urma să se întoarcă la Kiev prin România, relatează Reuters şi TASS.

Ucraina a negat orice implicare în tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev, şeful-adjunct al serviciului de informaţii militare GRU al Rusiei, care a avut loc vineri.

Între timp, Alekseiev şi-a recăpătat cunoştinţa după ce a fost operat.

Rusia a declarat că unul dintre suspecţi, un cetăţean rus de origine ucraineană numit de Moscova Liubomir Korba, a fost interogat după ce a fost extrădat din Dubai. Un complice, Viktor Vasin, a fost de asemenea interogat.

FSB: „Și-au mărturisit vina”

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat într-un comunicat că atât Korba, cât şi Vasin „şi-au mărturisit vina” şi au furnizat detalii despre atentat, despre care au spus că a fost „comis în numele Serviciului de Securitate al Ucrainei”.

FSB a furnizat o înregistrare video cu mărturia presupusului autor al tentativei de asasinat.

FSB susţine că Liubomir Korba a fost recrutat de SBU în august 2025 în Ternopil, vestul Ucrainei, a urmat un antrenament la Kiev şi a fost plătit lunar în criptomonedă. Pentru uciderea lui Alekseiev, Korba a primit promisiunea a 30.000 de dolari de la SBU, potrivit FSB.

De asemenea, FSB acuză serviciile secrete poloneze că au fost implicate în recrutarea sa.

Polonia, menţionează Reuters, nu a putut fi contactată pentru un comentariu imediat.

„L. Korba a fost recrutat de un angajat al SBU în august 2025 în Ternopil, a urmat un curs de pregătire pentru tir la poligonul din Kiev, a fost verificat cu ajutorul poligrafului, instruit cu privire la modalităţile de comunicare prin Zoom şi trimis în Rusia în august 2025 pe ruta: Kiev - Chişinău - Tbilisi - Moscova. La recrutarea lui L. Korba, cu ajutorul serviciilor speciale poloneze, a fost implicat fiul său, cetăţean polonez, Korba Lubos, născut în 1998, care locuieşte în oraşul Katowice”, se spune în comunicatul FSB, citat de TASS.

FSB mai spune, prezentând imagini video de la aeroport, că, după ce l-a împuşcat pe general, suspectul principal a plecat din Rusia cu un rucsac şi o geantă de voiaj cu destinaţia Dubai, iar din Emiratele Arabe Unite urma să vină în România şi apoi să ajungă la Kiev.

Atentatul asupra generalului a fost comis pe 6 februarie într-un bloc de locuinţe din nord-vestul Moscovei.

Potrivit FSB, cu ajutorul partenerilor din EAU, principalul suspect, cetăţeanul rus Liubomir Korba, născut în 1960, a fost reţinut la Dubai şi predat părţii ruse.

În afară de el, au mai fost identificaţi complicii Viktor Vasin şi Zinaida Serebriţkaia, şi aceştia fiind cetăţeni ruşi.