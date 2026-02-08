Suspectul a fost deja extrădat de Emirate și dus, sub escortă la Moscova. Inițial, autoritățile ruse s-au grăbit să acuze Ucraina pentru atacul, asupra numărului doi din GRU - serviciul rus de informații militare.

Însă, bărbatul capturat este cetățean rus. Generalul Alekseev a fost împușcat de mai multe ori vineri chiar, în incinta blocului în care locuia. Atacatorul a reușit să fugă, imediat de la locul faptei declanșând, o vânătoare internațională.

Kievul a negat orice amestec.

Alekseev este cunoscut pentru legăturile strânse cu grupările de mercenari din Rusia, inclusiv Wagner, iar Marea Britanie l-a acuzat de orchestrarea atacului cu Noviciok din 2018, care i-a vizat pe agentul dublu Serghei Skripal și pe fiica sa.