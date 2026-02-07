"Operaţia a decurs bine. Ulterior, a fost plasat într-o comă indusă medical, dar acum s-a trezit şi este conştient. În acest moment, putem spune că viaţa sa nu este în pericol", a declarat presei o sursă apropiată pentru agenţia de ştiri TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Între timp, ziarul Kommersant relatează că poliţia a reţinut doi suspecţi care sunt interogaţi.

Alekseiev este primul adjunct al generalului Igor Kostiukov, care este şeful serviciului rus de informaţii militare GRU şi a condus delegaţia rusă la recentele discuţii cu Ucraina în Emiratele Arabe Unite.

El a fost împuşcat de mai multe ori în abdomen, braţ şi picior la domiciliul său din Moscova, potrivit presei ruse, care a sugerat că atacatorul era deghizat în curier şi ar putea fi femeie.

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, cu scopul de a sabota negocierile de pace.

Atacul asupra lui Alekseiev se adaugă la o lungă listă de atacuri împotriva unor înalţi oficiali militari ruşi, cel mai recent fiind în decembrie trecut, când şeful operaţiunilor Statului Major General rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis la Moscova în explozia unei maşini-capcană. Generalul vizat vineri este responsabil de grupurile de mercenari care furnizează servicii paramilitare la nivel internaţional.

De asemenea, Alekseiev este cunoscut pentru că a negociat cu Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner, când Prigojin s-a revoltat în iunie 2023 şi a ocupat garnizoanele militare din Rostov, oraş cu un milion de locuitori.

Site-ul de ştiri independent The Insider relatează că generalul a jucat un rol semnificativ în organizarea primei faze a invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.