General-locotenentul Vladimir Alekseyev - numărul doi în ierarhia GRU, serviciul de informații militare al Rusiei ,a fost transportat de urgenţă la spital după atacul comis într-o clădire rezidenţială din nord-vestul capitalei, iar starea sa de sănătate este necunoscută.

Alekseyev este al doilea om ca importanţă din cadrul serviciului de informaţii militare GRU şi cel mai recent oficial militar de rang înalt vizat la Moscova de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu aproape patru ani.

El a fost inclus pe lista de sancţiuni a Uniunii Europene după ce GRU a fost acuzat că s-a aflat în spatele atacului cu agent neurotoxic din 2018 de la Salisbury, din Regatul Unit.

Mai mulți ofițeri superiori ai armatei ruse au fost asasinați de la începutul războiului din Ucraina, iar Moscova a acuzat Kievul pentru aceste atacuri. Însă, unii analiști consideră că de data aceasta nu pare o lovitură care să sugereze implicarea ucrainenilor.