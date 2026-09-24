Avocatul suspectului are acum la dispoziţie trei zile pentru a face recurs.

Volodimir Juravlov, un scafandru profesionist, a fost arestat pe 18 august în Croaţia, unde se afla sub o identitate falsă pretinzând că este un membru al echipei de filmare care filma o peliculă chiar despre sabotajul pentru care el este acuzat de justiţia germană.

Denumit "Insula Şerpilor" (Snake Island), filmul era turnat într-o zonă de pe coasta croată a Adriaticii unde putea fi reconstituită zona Mării Baltice care a fost ţinta sabotajului asupra conductelor prin care Rusia furniza gaze naturale Europei.

Volodimir Juravlov fusese deja arestat în Polonia în septembrie 2025, tot în baza unui mandat de arestare emis de Germania, dar un judecător polonez a respins extrădarea lui către această ţară şi a dispus eliberarea sa.

Un prim suspect ucrainean, arestat în Italia şi între timp extrădat către Germania, va fi judecat începând cu 14 octombrie la Hamburg în dosarul sabotajului asupra gazoductului Nord Stream, care conform investigaţiei efectuate de procurorii germani a fost orchestrat de Ucraina.

Acest suspect este un fost ofiţer ucrainean, identificat cu numele de Serhii Kuznieţov şi considerat de procurorii germani drept "coautor" al sabotajului. Potrivit Parchetului federal german, Volodimir Juravlov a făcut parte din grupul de comando condus de Serhii Kuznieţov.

Pe 26 septembrie 2022, la şapte luni după invazia rusă în Ucraina, o explozie subacvatică a avariat în apropierea insulei daneze Bornholm una din cele două conducte ale gazoductului Nord Stream 2, cel mai recent construit şi care până atunci nu fusese folosit deloc. Alte explozii provocate în acelaşi timp şi în aceeaşi zonă au avariat ambele conducte ale gazoductului Nord Stream 1, prin care Germania importa gaz rusesc din anul 2011.

După sabotaj, anchete judiciare au fost deschise de Germania, Suedia şi Danemarca. Anchetele au fost închise în cele două ţări scandinave în 2024, dar ancheta germană a identificat o celulă ucraineană alcătuită din cinci bărbaţi şi o femeie ca participanţi la sabotaj.

Ucraina susţine că nu a orchestrat această operaţiune, dar nu şi-a ascuns satisfacţia pentru avarierea conductelor, considerând legitim orice atac care ar slăbi capacitatea Rusiei de a-şi finanţa armata.