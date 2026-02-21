Arestarea, prima de acest fel în istoria modernă a monarhiei britanice, a aruncat familia regală într-o criză fără precedent. Executivul de la Londra nu a avut nicio reacție inițial, însă vineri seară au apărut semnale clare: un proiect de lege va fi luat în considerare odată ce poliția va finaliza ancheta transmite AFP, preluat de Agerpres. În prezent, Andrew ocupă poziția a 8-a în linia de succesiune, imediat după prințesa Lilibet, fiica prințului Harry.

Procedură complexă, susținere populară masivă

Potrivit unui sondaj YouGov publicat vineri, 82% dintre britanici sprijină înlăturarea lui Andrew. Totuși, procesul legislativ ar putea dura ani. Profesorul constituțional Robert Hazell avertizează că este nevoie de vot nu doar în Regatul Unit, ci și în celelalte 14 țări din Commonwealth unde Charles este șef de stat.

Arestarea a reaprins dezbaterile republicane în Australia, deși premierul Anthony Albanese a exclus vineri un referendum imediat pentru înlăturarea monarhului.

Ancheta se extinde: percheziții la reședința din Windsor

Andrew, 66 de ani, a fost interogat joi sub suspiciunea de „deficiențe în exercițiul îndatoririlor oficiale". Este acuzat că i-ar fi transmis informații confidențiale lui Jeffrey Epstein pe vremea când era trimis special pentru comerț (2001-2011). Poliția a percheziționat vineri, pentru a doua zi consecutiv, Royal Lodge — reședința luxoasă din Windsor din care prințul fusese recent evacuat. Ofițerii vor continua căutările pe tot parcursul weekendului.

Anchetatorii vor contacta actuala și fosta echipă de securitate a lui Andrew. „Li s-a cerut să analizeze cu atenție dacă orice au văzut sau auzit ar putea fi util anchetelor", a precizat poliția. Aceasta „evaluează" și acuzațiile potrivit cărora aeroporturile londoneze ar fi fost folosite pentru „trafic de persoane și exploatarea sexuală", precum și informațiile despre o femeie trimisă de Epstein la Royal Lodge în 2010, posibil pentru relații sexuale cu prințul.

Andrew neagă orice faptă ilegală, dar a păstrat tăcerea asupra noilor acuzații apărute din octombrie 2025.

„Cea mai dăunătoare zi pentru monarhie"

Fotografiat părăsind secția de poliție „obosit, cu ochii mari", prințul căzut în dizgrație a primit o lovitură simbolică de la propriul frate. Regele Charles și-a exprimat „cea mai profundă îngrijorare" și a afirmat că justiția trebuie „să-și urmeze cursul" — o declarație rară care subliniază gravitatea momentului. The Telegraph a calificat arestarea drept „cea mai dăunătoare zi pentru monarhie".

„Era deferenței care a prevalat în timpul domniei reginei Elisabeta a II-a s-a încheiat", observă Roya Nikkhah, expert regal la Sunday Times, adăugând că „încrederea în familia regală este în pericol de a fi erodată". Charles nu fusese informat dinainte despre arestare — un semn că „nimeni nu este mai presus de lege", după cum a comentat o trecătoare lângă secția de poliție din Norfolk.