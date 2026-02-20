Timp de mai mult de 11 ore, fratele regelui Charles a fost interogat sub suspiciunea de abuz în funcție publică, după dezvăluirile din scandalul Epstein. Anchetatorii nu au formulat deocamdată acuzații.

Fratele regelui Charles a fost fotografiat joi seara, pe bancheta unei mașini, când se întorcea la actuala sa reședință de pe domeniul Sandringham, după mai mult de 11 ore petrecute în arestul poliției. Era pe bancheta din spate a mașinii și părea îngrozit, încercând să se lase pe spate pentru a se feri de camerele foto.

Mark Austin și Rhiannon Mills, comentatori regali Sky News: „Va bântui familia regală. E o fotografie îngrozitoare. Te uiți la fața lui și pare marcat de tot ce i se întâmplă”.

Sosiți în vehicule nemarcate, polițiștii au continuat astăzi perchezițiile la Royal Lodge, fosta reședință a lui Andrew Mountbatten-Windsor din apropierea castelului Windsor.

Investigațiile - privind activități din perioada în care prințul căzut în dizgrație a fost reprezentant comercial al guvernului - au pornit de la documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA în legătură cu scandalul Jeffrey Epstein, defunctul infractor sexual condamnat.

Documentele arată că Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis lui Epstein în 2010 rapoarte despre Vietnam, Singapore şi alte locuri pe care le-a vizitat în cadrul unor călătorii oficiale în calitate de reprezentant al guvernului britanic. Andrew a fost nevoit să demisioneze din această funcţie în 2011, după ce a ieşit pentru prima dată la iveală legătura sa cu Epstein.

Joshua Rozenberg, analist juridic: „Caută alte documente din perioada când era reprezentat comercial, înainte să decidă dacă au suficiente probe (pentru a-l pune sub acuzare). Dar, între timp, Andrew este liber să-și trăiască viața”.

Eliberarea sub investigație înseamnă că Andrew Mountbatten-Windsor nu se află sub control judiciar. Totuși, el poate fi arestat din nou. Sau i s-ar putea cere să se prezinte la audieri suplimentare.

Jurnalist: „Nu au impus o cauțiune pentru eliberare, probabil pentru că au considerat că nu este risc să plece din țară”.

Ar putea fi un proces destul de complicat. Ceea ce înseamnă că ar putea dura mai multe luni, poate chiar ani.

Andrew este primul membru marcant al familiei regale care a fost arestat în ultimele aproape patru secole.

Craig Prescott, autor și lector la Royal Holloway, Universitatea din Londra: „Aceasta este cea mai spectaculoasă cădere în dizgrație pentru un membru al familiei regale din timpurile moderne. Am putea spune că este mai rău decât în cazul lui Eduard al VIII-lea, care a pierdut statutul de rege și a trăit în exil, dar și-a păstrat în continuare statutul regal”.

Donald Trump, președintele SUA: „Eu sunt expert în această chestiune pentru că eu am fost complet exonerat. Așa că pot vorbi”.

Cred că este păcat și cred că este foarte trist. Este foarte rău ce se întâmplă pentru familia regală. Este foarte, foarte trist pentru mine, este un lucru foarte trist când văd toate aceste lucruri și să văd prin ce trece și fratele lui Andrew, regele Charles, care va veni în curând în țara noastră. Regele e un om fantastic”.