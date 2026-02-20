Poliția din Thames Valley a încheiat perchezițiile la locuința fostului prinț, pe domeniul Sandringham, unde a fost arestat joi, când a împlinit vârsta de 66 de ani.

Andrew Mountbatten-Windsor - al optulea în linia de succesiune la tron - care a fost arestat cu privire la abuz de putere, a negat în mod constant orice ilegalitate în legătură cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat cu privire la pedofilie.

Nici regele Charles al III-lea și nici Palatul Buckingham nu au fost informate înaintea arestării lui Andrew joi dimineața, scrie cotidianul.

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, a fost informat cu privire la arestare cu puțin înainte ca fratele regelui să fie luat în custodie.

Poliția din Thames Valley a negat că a informat Ministerul de Interne înaintea arestării.

Însă Consiliul Național al Șefilor de Poliție (NPCC) a anunțat într-un comunicat că NPCC a informat ministerul.

„Conform procedurii obișnuite, Consiliul Național al Șefilor de Poliție și-a informat colegii operaționali de la Ministerul de Interne despre arestare. El a notificat ministerul cu 30 de minute înainte ca Poliția din Thames Valley să facă arestarea”, potrivit acestui comunicat.

Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua lui

O știre a căzut ca o bombă, joi, La Londra. Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat sub suspiciunea de conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, după dezvăluirile din dosarul Epstein.

Chiar în ziua în care prințul decăzut a împlinit 66 de ani și își poate primi pensia de stat, de 7.000 de lire pe an, plus 20.000 de lire, pe care le ia anual de la Marina Regală.

„Legea trebuie să-și urmeze cursul”, a transmis regele Charles, într-un comunicat, în timp ce fratele său a ajuns în celulă.

Rhiannon Mills, Sky News: „Este o zi istorică. Un membru al familiei regale, al optulea în linIa succesiunii la tron, a fost arestat sub suspiciunea de „conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice". Este o știre globală. Atenția asupra familiei regale a sporit tot mai mult, după publicarea recentă a așa-numitelor doasare Epstein, care îi menționează pe Andrew Mountbatten-Windsor și pe Sarah Ferguson”.

India McTaggart, comentator regal: „Este și va fi un șoc seismic, pentru rege, pentru familia regală extinsă, pentru opinia publică. Probabil că va fi suspus la primul interogatoriu veritabil din viața lui. Pentru că deja s-a dovedit că a mințit în privința legăturilor sale cu Virginia Giuffre”.

Fratele regelui Charles a fost eliberat

Fostul prinț Andrew al Marii Britanii a fost arestat joi sub acuzația de abuz în serviciu public, în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, însă a fost eliberat în cursul serii.

Informația a fost făcută publică de poliția din Thames Valley, relatează BBC, preluat de news.ro.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost văzut părăsind secția de poliție într-o mașină, la scurt timp după ce fusese dus pentru audieri. Documente incriminatoare apărute în contextul anchetei Epstein au dus la emiterea mandatului de arestare.

Joi dimineață, poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters.

Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că agenţii analizează acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor sexual documente guvernamentale confidenţiale, conform unor dosare publicate recent de guvernul SUA.