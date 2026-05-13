Surpriză. Cine este democrata care a crescut în sondajele din SUA, care ar putea candida pentru funcția de președinte

Democrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), membră a Camerei Reprezentanţilor din partea districtului New York, este pe primul loc în cel mai recent sondaj privind alegerile primare prezidențiale democrate din 2028, fiind pentru prima dată când această figură progresistă se află în fruntea clasamentului.

Conform celui mai recent sondaj realizat de AtlasIntel, citat de USA Today, 26% dintre alegătorii democrați au declarat că ar susține candidatura prezidențială a lui Ocasio-Cortez (AOC). Fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, ocupă locul al doilea și, respectiv, al treilea.

În tabăra republicană, secretarul de stat Marco Rubio conduce în rândul potențialilor candidați, cu 45,4% din voturile alegătorilor din primare. În urma sa, la distanță, pe locurile doi și trei, se află vicepreședintele JD Vance și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Până în prezent, președintele Donald Trump a refuzat să aleagă între Rubio și Vance pentru a-i succeda în 2028. În cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă pe 11 mai, Trump a declarat că cei doi ar forma o „echipă perfectă” pentru a candida la următoarele alegeri prezidențiale.

„Cred că este o echipă de vis, dar acestea sunt detalii minore. Asta nu înseamnă că aveți sprijinul meu în niciun caz. Cred că sună a candidat la președinție și candidat la vicepreședinție.”, a spus Trump.

Candidează Cortez la președinția SUA?

Deși conduce în rândul potențialilor candidați democrați pentru 2028, Ocasio-Cortez nu a precizat clar dacă intenționează să candideze la președinție.

La începutul acestei luni, ea a acordat un interviu strategului democrat David Axelrod, care a întrebat-o direct dacă ia în calcul o candidatură la președinție sau la Senat.

„Ei presupun că ambiția mea se rezumă la o funcție sau la un mandat. Dar ambiția mea este mult mai mare decât atât. Ambiția mea este să schimb această țară.”, a spus Ocasio-Cortez.

„Președinții vin și pleacă. Locurile din Senat și din Camera Reprezentanților, funcțiile publice alese vin și pleacă. Dar sistemul de sănătate cu un singur plătitor este etern, un salariu decent este etern, drepturile lucrătorilor sunt eterne, drepturile femeilor, toate acestea.”, a mai spus ea.