Inflația anuală a urcat la 10,7% în aprilie. Cum explică INS creșterea, statistică, a chiriilor cu 33% într-o singură lună
Inflația anuală a urcat la 10,7% în aprilie. Cum explică INS creșterea, statistică, a chiriilor cu 33% într-o singură lună

Surpriză. Cine este democrata care a crescut în sondajele din SUA, care ar putea candida pentru funcția de președinte

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Alexandria ocasio cortez gettyimages 2214937319
Getty

Un nou sondaj realizat în SUA ar putea oferi câteva indicii despre cine va candida în 2028 și cine ar putea deveni următorul președinte american după Donald Trump.

autor
Cristian Matei

Democrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), membră a Camerei Reprezentanţilor din partea districtului New York, este pe primul loc în cel mai recent sondaj privind alegerile primare prezidențiale democrate din 2028, fiind pentru prima dată când această figură progresistă se află în fruntea clasamentului.

Conform celui mai recent sondaj realizat de AtlasIntel, citat de USA Today, 26% dintre alegătorii democrați au declarat că ar susține candidatura prezidențială a lui Ocasio-Cortez (AOC). Fostul secretar al Transporturilor Pete Buttigieg și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, ocupă locul al doilea și, respectiv, al treilea.

În tabăra republicană, secretarul de stat Marco Rubio conduce în rândul potențialilor candidați, cu 45,4% din voturile alegătorilor din primare. În urma sa, la distanță, pe locurile doi și trei, se află vicepreședintele JD Vance și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Până în prezent, președintele Donald Trump a refuzat să aleagă între Rubio și Vance pentru a-i succeda în 2028. În cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă pe 11 mai, Trump a declarat că cei doi ar forma o „echipă perfectă” pentru a candida la următoarele alegeri prezidențiale.

Citește și
Cristi Chivu, discurs emoționant în fața președintelui Italiei înainte de finala Cupei, transmisă live pe VOYO. VIDEO

„Cred că este o echipă de vis, dar acestea sunt detalii minore. Asta nu înseamnă că aveți sprijinul meu în niciun caz. Cred că sună a candidat la președinție și candidat la vicepreședinție.”, a spus Trump.

Candidează Cortez la președinția SUA?

Deși conduce în rândul potențialilor candidați democrați pentru 2028, Ocasio-Cortez nu a precizat clar dacă intenționează să candideze la președinție.

La începutul acestei luni, ea a acordat un interviu strategului democrat David Axelrod, care a întrebat-o direct dacă ia în calcul o candidatură la președinție sau la Senat.

„Ei presupun că ambiția mea se rezumă la o funcție sau la un mandat. Dar ambiția mea este mult mai mare decât atât. Ambiția mea este să schimb această țară.”, a spus Ocasio-Cortez.

„Președinții vin și pleacă. Locurile din Senat și din Camera Reprezentanților, funcțiile publice alese vin și pleacă. Dar sistemul de sănătate cu un singur plătitor este etern, un salariu decent este etern, drepturile lucrătorilor sunt eterne, drepturile femeilor, toate acestea.”, a mai spus ea.

Răspunsul lui Ocasio-Cortez adresat lui Axelrod – fost consilier al fostului președinte democrat Barack Obama – survine pe fondul primelor manevre din cadrul partidului său pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2028.

Aceste proceduri vor intra cu siguranță într-o fază mai intensă după ce alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie vor stabili configurația peisajului politic pentru restul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, notează The Guardian.

Un sondaj realizat în aprilie de Harvard CAPS/Harris a arătat că, în rândul alegătorilor democrați, fosta vicepreședintă Kamala Harris se bucură de un sprijin de 24%; guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, de 12%; iar fostul secretar al Transporturilor, Pete Buttigieg, și Ocasio-Cortez, fiecare de 9%.

Ocasio-Cortez a mai spus în acel interviu că, în loc să vizeze o funcție mai înaltă, „mă trezesc în fiecare zi și îmi spun: «Cum o să fac față momentului? Iar condițiile se schimbă radical tot timpul. Așa că îmi adaptez răspunsul mai puțin la atașamentul față de un titlu sau o funcție și lucrez în sens invers pornind de acolo.”

Luptă de influență la Washington. Planul de pace în 28 de puncte, motiv de ceartă între Rubio și Vance înaintea alegerilo

Sursa: USA Today The Guardian

Etichete: alegeri sua, sondaj, democrati,

Articol recomandat de sport.ro
Cristi Chivu a ținut un discurs în fața președintelui Italiei: ”Trebuie să fim un exemplu!”
Cristi Chivu a ținut un discurs în fața președintelui Italiei: ”Trebuie să fim un exemplu!”
Citește și...
Stiri externe
Scădere accentuată a popularității lui Donald Trump. Ce îi nemulțumește pe americani - Sondaj

Popularitatea lui Donald Trump a scăzut la 37%, pe fondul nemulţumirilor tot mai mari ale americanilor privind gestionarea economiei şi a războiului cu Iranul, potrivit unui sondaj NBC News/SurveyMonkey realizat în rândul adulţilor din SUA, citat de CNN.
Stiri externe
Un nou sondaj arată că Dolly Parton este cea mai populară persoană din America. Unde se situează Donald Trump

Un sondaj național realizat în rândul adulților americani de University of Massachusetts Lowell arată că Dolly Parton a înregistrat cel mai mare scor de favorabilitate dintre toate personalitățile analizate – inclusiv în rândul liderilor politici de top.
Stiri Economice
Donald Trump a promis reduceri fiscale, dar sondajele arată că americanii consideră în continuare că plătesc prea mult

Sondaje recente arată că majoritatea americanilor consideră în continuare că impozitele lor sunt prea mari, chiar și după ce legea fiscală adoptată în 2025 a îndeplinit mai multe dintre promisiunile electorale ale lui Donald Trump în materie de impozite.

Recomandări
Stiri Economice
Inflația anuală a urcat la 10,7% în aprilie. Cum explică INS creșterea, statistică, a chiriilor cu 33% într-o singură lună

Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni, pe fondul exploziei prețurilor la energie, combustibili și servicii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Stiri externe
Preşedintele Poloniei: Conflictul Rusiei nu este un conflict izolat. Este o ameninţare la întreaga ordine nord-atlantică

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a afirmat, miercuri, la debutul Summitului B9, că acest conflict al Rusiei nu este unul izolat, ci reprezintă o ameninţare la întreaga ordine nord-atlantică.

Stiri Sport
Lazio - Inter, finala Cupei Italiei, LIVE și exclusiv pe VOYO. Cristi Chivu și „nerazzurri”, în căutarea gloriei totale

Finala Cupei Italiei este programată miercuri (13 mai) la Roma. Protagonistele sunt Lazio și Inter Milano, iar marele duel pe de Stadio Olimpico va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 22:00.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Mai 2026

03:14:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Mai 2026

01:43:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Amânarea tratamentelor dentare și impactul asupra sănătății generale

17:54

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cine promovează în Premier League: știm finala din play-off, dar totul ar putea fi dat peste cap de un 0-3 la ”masa verde”!

Sport

Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio